Залишився лише хвіст. У РФ школярі спалили вертоліт Мі-8 — фото

11 вересня у Ноябрську РФ двоє школярів 13 та 14 років спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це 5 млн рублів, проте замість винагороди хлопці отримали лише опіки.

Російський вертоліт Мі-8 спалили школярі

Як зазначається, школярі пробралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська, пролізши через дірку в паркані.

Вони облили гелікоптер горючою рідиною і з другої спроби підпалили його цигарками. Внаслідок вибуху рідини один із підлітків отримав серйозні опіки обличчя.

Через годину після втечі обох хлопців було затримано.

Внаслідок інциденту хлопці отримали серйозні опіки обличчя. Відійшовши трохи від аеропорту, вони були змушені викликати швидку допомогу. Медики доставили їх до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю, залишився лише хвіст, — повідомляють росЗМІ. Поширити

На допиті школярі зізналися, що їм обіцяли 5 мільйонів рублів (2,24 млн гривень) за підпал гелікоптера. Крім того, вони розповіли, що нещодавно підпалили вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень).

Стало відомо, що батько одного з підлітків бере участь у війні проти України.

У Бєлгородській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг

У Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після вибуху на залізниці.

Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, внаслідок незаконного втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження з колій локомотива і декількох порожніх вагонів вантажного потяга. Постраждалих немає.

За словами російського чиновника, наразі пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, пустили в об'їзд.

Гладков додав, що на місці працюють оперативні служби, інформація про наслідки уточнюється.

Проте росЗМІ зазначають, що інцидент на залізниці сталася після вибуху.