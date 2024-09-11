Остался только хвост. В РФ школьники сожгли вертолет Ми-8 — фото

11 сентября в Ноябрьске РФ двое школьников 13 и 14 лет сожгли многоцелевой вертолет Ми-8. Им обещали за это 5 млн рублей, однако вместо вознаграждения ребята получили только ожоги.

Российский вертолет Ми-8 сожгли школьники

Как отмечается, школьники пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, пролез через дыру в заборе.

Они облили вертолет горючей жидкостью и со второй попытки подожгли его сигаретами. В результате взрыва жидкости один из подростков получил серьезные ожоги лица.

Через час после побега оба парня были задержаны.

В результате инцидента ребята получили серьезные ожоги лица. Отойдя чуть-чуть от аэропорта, они были вынуждены вызвать скорую помощь. Медики доставили их в больницу. Вертолет сгорел почти полностью, остался только хвост, сообщают росСМИ. Поделиться

На допросе школьники признались, что им обещали 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен) за поджог вертолета. Кроме того, они рассказали, что недавно подожгли башню сотовой связи, за что получили 30 тысяч рублей (13,49 тысяч гривен).

Стало известно, что отец одного из подростков принимает участие в войне против Украины.

В Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд

В Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, сошел с рельсов грузовой поезд после взрыва на железной дороге.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошло сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

По словам российского чиновника, пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Однако росСМИ отмечают, что инцидент на железной дороге произошел после взрыва.