Остался только хвост. В РФ школьники сожгли вертолет Ми-8 — фото

11 сентября в Ноябрьске РФ двое школьников 13 и 14 лет сожгли многоцелевой вертолет Ми-8. Им обещали за это 5 млн рублей, однако вместо вознаграждения ребята получили только ожоги.
Главные тезисы
- Двое школьников в возрасте 13 и 14 лет сожгли вертолет Ми-8 в Ноябрьске РФ по обещанию вознаграждения, которое так и не получили.
- Школьники проникли на вертолетную площадку через дыру в заборе и подожгли вертолет, что привело к серьезным последствиям.
- Подозреваемые сообщили, что до этого поджигали башню связи и получили за это деньги, за что также не были вознаграждены.
- Известно, что отец одного из подозреваемых участвует в боевых действиях против Украины.
- На фоне этого произошел инцидент в Белгородской области, где сошел грузовой поезд после взрыва на железной дороге, в результате чего возбуждено уголовное дело.
Российский вертолет Ми-8 сожгли школьники
Как отмечается, школьники пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, пролез через дыру в заборе.
Они облили вертолет горючей жидкостью и со второй попытки подожгли его сигаретами. В результате взрыва жидкости один из подростков получил серьезные ожоги лица.
Через час после побега оба парня были задержаны.
На допросе школьники признались, что им обещали 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен) за поджог вертолета. Кроме того, они рассказали, что недавно подожгли башню сотовой связи, за что получили 30 тысяч рублей (13,49 тысяч гривен).
Стало известно, что отец одного из подростков принимает участие в войне против Украины.
В Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд
В Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, сошел с рельсов грузовой поезд после взрыва на железной дороге.
Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошло сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.
По словам российского чиновника, пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд.
Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Однако росСМИ отмечают, что инцидент на железной дороге произошел после взрыва.
Следственный комитет РФ сообщил, что сошел тепловоз грузового поезда и 11 вагонов. По этому факту возбудили дело по статье 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение значительного имущественного вреда).
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