Двое российских подростков сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске

В российском Омске двое школьников якобы сожгли вертолет Ми-8 на местной авиабазе за обещанное вознаграждение в размере 20 тыс долл.
Главные тезисы
- Двое российских подростков, в возрасте 16 лет, сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске.
- Злоумышленники выполнили задачу по сожжению вертолетов за обещанное вознаграждение, однако не получили деньги.
- Подростки заявили, что получили задание через Telegram.
Российские школьники уничтожили вертолет в Омске
По данным росСМИ, школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября.
Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.
Однако уже вскоре поджигатели были задержаны.
Отмечается, что злоумышленниками оказались 16-летние школьники.
Подростки рассказали, что задачу сжечь вертолет они получили через Telegram, а за работу им пообещали большую сумму, однако обещанные деньги они так и не получили.
Школьники из РФ сожгли вертолет Ми-8 в Ноябрьске
В российском городе Ноябрьск двое школьников, выполняя задания за денежное вознаграждение, сожгли вертолет Ми-8. У вертолета уцелел только хвост
Так, двое парней 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.
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