Двое российских подростков сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске

В российском Омске двое школьников якобы сожгли вертолет Ми-8 на местной авиабазе за обещанное вознаграждение в размере 20 тыс долл.

Российские школьники уничтожили вертолет в Омске

По данным росСМИ, школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября.

Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Однако уже вскоре поджигатели были задержаны.

Отмечается, что злоумышленниками оказались 16-летние школьники.

Поджигатели вертолета в Омске

Подростки рассказали, что задачу сжечь вертолет они получили через Telegram, а за работу им пообещали большую сумму, однако обещанные деньги они так и не получили.

Школьники из РФ сожгли вертолет Ми-8 в Ноябрьске

В российском городе Ноябрьск двое школьников, выполняя задания за денежное вознаграждение, сожгли вертолет Ми-8. У вертолета уцелел только хвост

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Поделиться

Так, двое парней 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.