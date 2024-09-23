Двое российских подростков сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Двое российских подростков сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске

Вертолет
Читати українською
Источник:  online.ua

В российском Омске двое школьников якобы сожгли вертолет Ми-8 на местной авиабазе за обещанное вознаграждение в размере 20 тыс долл.

Главные тезисы

  • Двое российских подростков, в возрасте 16 лет, сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске.
  • Злоумышленники выполнили задачу по сожжению вертолетов за обещанное вознаграждение, однако не получили деньги.
  • Подростки заявили, что получили задание через Telegram.

Российские школьники уничтожили вертолет в Омске

По данным росСМИ, школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября.

Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Однако уже вскоре поджигатели были задержаны.

Отмечается, что злоумышленниками оказались 16-летние школьники.

Поджигатели вертолета в Омске

Подростки рассказали, что задачу сжечь вертолет они получили через Telegram, а за работу им пообещали большую сумму, однако обещанные деньги они так и не получили.

Школьники из РФ сожгли вертолет Ми-8 в Ноябрьске

В российском городе Ноябрьск двое школьников, выполняя задания за денежное вознаграждение, сожгли вертолет Ми-8. У вертолета уцелел только хвост

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 11 сентября.

Так, двое парней 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ впервые сбили вертолет армии РФ с помощью дешевого БпЛА
Вертолет Ми-8
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны сбили вертолет РФ в Сумской области
Сумская ОВА
вертолет Ка-52
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Остался только хвост. В РФ школьники сожгли вертолет Ми-8 — фото
Остался только хвост. В РФ школьники сожгли вертолет Ми-8 — фото

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?