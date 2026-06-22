Двоє жінок загинули у Запоріжжі унаслідок російських обстрілів
Категорія
Україна
Дата публікації

Двоє жінок загинули у Запоріжжі унаслідок російських обстрілів

Запоріжжя
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Джерело:  Укрінформ

Уночі та зранку 22 червня ворожа армія атакувала Запоріжжя ударними дронами. Відомо про двох загиблих та сімох поранених.

Головні тези:

  • Російські обстріли призвели до загибелі двох жінок у Запоріжжі та поранення семи осіб.
  • Удари ворожих дронів призвели до часткового зруйнування житлових та господарських будівель.
  • Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування військового злочину за фактом смерті цивільних осіб.

Росія вбила у Запоріжжі двох жінок

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Упродовж ночі та ранку 22 червня 2026 року росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, застосувавши БпЛА. Внаслідок ворожого обстрілу загинули дві жінки, віком 39 та 53 роки. Ще 7 осіб травмовано, серед яких 11-річний хлопчик.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Внаслідок атак частково зруйновано та пошкоджено житлові приватні та багатоповерхові будинки, складські приміщення, нежитлові будівлі та господарські споруди.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ст. 438 КК України).

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