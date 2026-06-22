Две женщины погибли в Запорожье в результате российских обстрелов

Ночью и утром 22 июня вражеская армия атаковала Запорожье ударными дронами. Известно о двух погибших и семерых раненых.
Главные тезисы
- Российские обстрелы привели к гибели двух женщин и ранению семи человек в Запорожье.
- В результате ударов дронов были частично разрушены жилые и хозяйственные постройки.
Россия убила в Запорожье двух женщин
Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.
Информация о пострадавших уточняется.
В результате атак частично разрушены и повреждены жилые частные и многоэтажные дома, складские помещения, нежилые здания и хозяйственные постройки.
При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ст. 438 УК Украины).
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