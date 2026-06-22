Две женщины погибли в Запорожье в результате российских обстрелов
Категория
Украина
Дата публикации

Две женщины погибли в Запорожье в результате российских обстрелов

Запорожье
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Источник:  Укринформ

Ночью и утром 22 июня вражеская армия атаковала Запорожье ударными дронами. Известно о двух погибших и семерых раненых.

Главные тезисы

  • Российские обстрелы привели к гибели двух женщин и ранению семи человек в Запорожье.
  • В результате ударов дронов были частично разрушены жилые и хозяйственные постройки.

Россия убила в Запорожье двух женщин

Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

В течение ночи и утра 22 июня 2026 года россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья, применив БПЛА. В результате вражеского обстрела погибли две женщины, в возрасте 39 и 53 года. Еще 7 человек травмированы, среди которых 11-летний мальчик.

Информация о пострадавших уточняется.

В результате атак частично разрушены и повреждены жилые частные и многоэтажные дома, складские помещения, нежилые здания и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ст. 438 УК Украины).

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