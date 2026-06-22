Две женщины погибли в Запорожье в результате российских обстрелов

В течение ночи и утра 22 июня 2026 года россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья, применив БПЛА. В результате вражеского обстрела погибли две женщины, в возрасте 39 и 53 года. Еще 7 человек травмированы, среди которых 11-летний мальчик.