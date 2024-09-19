За словами еколога та експерта Мережі захисту національних інтересів АНТС Олега Листопада, аномальне тепло на початку осені в Україні та потужні паводки у країнах Східної та Центральної Європи мають чітке пояснення.
Головні тези:
- Кількість опадів збільшується через погіршення клімату та надходження парникових газів у атмосферу.
- Підвищений рівень вологості призводить до масштабних повеней та інших стихійних лих.
- Експерт наголошує на необхідності адаптації до зміни клімату та зменшення викидів для протистояння глобальним змінам.
- Країни Європи вже мають встановлені “червоні лінії” для визначення меж безпеки в разі надзвичайної кількості опадів.
- Українські екологи закликають до конкретних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та пожвавлення доступу до викопного палива.
Що вплинуло на аномально теплу осінь в Україні та масштабні паводки в країнах ЄС
Листопад підкреслив, що у рясних опадах на початку осені не має нічого надзвичайного, однак ключове питання полягає у тому, чи готові владні органи в країнах до реагування на ці погодні умови.
За його словами, чим більша кількість вологи збиратиметься в атмосфері, тим більше випадатиме опадів одночасно.
Листопад підкреслив, що країни Східної та Центральної Європи накрив циклон, що і спровокувало випадіння такої великої кількості опадів, які призвели до масштабних повеней.
Він також пояснив, що у країнах ЄС існують відповідні “червоні лінії” на випадок аномально великої кількості опадів.
Він зазначив, що ДСНС Україна мала розробити анологічні “червоні лінії” ще до початку цього року.
Які способи протидії змінам клімату бачить еколог
Еколог зазначив, що першим способом реагування на глобальні зміни клімату є боротьба проти цих змін, альтернатива ж передбачає адаптування до цих змін.
Він зазначив, що українські екологи на всіх майданчиках говорять про це.
Фахівець сказав, що вже не вперше в Україні спостерігається така тепла осінь, і зокрема, згадав про 2020-й рік.
За його словами, тоді осінь була "ще гірша", а опісля неї була малосніжна зима. Потім Державне агентство з водних ресурсів обмежувало водокористування.
Зокрема, для енергетиків були обмеження, не вистачало води навіть у водосховищах. Пожежі, які сталися у 2020 році, були жахливими.
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