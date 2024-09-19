За словами еколога та експерта Мережі захисту національних інтересів АНТС Олега Листопада, аномальне тепло на початку осені в Україні та потужні паводки у країнах Східної та Центральної Європи мають чітке пояснення.

Що вплинуло на аномально теплу осінь в Україні та масштабні паводки в країнах ЄС

Листопад підкреслив, що у рясних опадах на початку осені не має нічого надзвичайного, однак ключове питання полягає у тому, чи готові владні органи в країнах до реагування на ці погодні умови.

Нічого дивного в паводках немає. Так само як і в якомусь посушливому періоді... Згадаємо, що і в наших західних областях не так давно теж були паводки. Нічого в цьому особливого немає. Питання у тому, наскільки ці явища сильні, і наскільки часто вони відбуваються. Ось це вже наслідки того, що називають фахівці зміною клімату, коли глобальна середньостатистична температура збільшується, а вона збільшується через те, що в атмосферу потрапляють парникові гази, тобто в атмосфері збільшується кількість вуглецю, вуглекислого газу, і через це атмосфера нагрівається, — зазначає еколог. Поширити

За його словами, чим більша кількість вологи збиратиметься в атмосфері, тим більше випадатиме опадів одночасно.

Листопад підкреслив, що країни Східної та Центральної Європи накрив циклон, що і спровокувало випадіння такої великої кількості опадів, які призвели до масштабних повеней.

Він також пояснив, що у країнах ЄС існують відповідні “червоні лінії” на випадок аномально великої кількості опадів.

Для подій, які трапляються з такою великою силою раз на 50 років, приблизно зрозуміло, куди може піднятися вода — ці умовні лінії накреслені на картах, і хто будується нижче цих ліній, ніяких компенсацій від держави він не отримає. І ніяка фірма страхувати, якщо й буде, то під такі відсотки, що власник такої нерухомості не захоче страхуватися, — пояснює Листопад. Поширити

Він зазначив, що ДСНС Україна мала розробити анологічні “червоні лінії” ще до початку цього року.

Які способи протидії змінам клімату бачить еколог

Еколог зазначив, що першим способом реагування на глобальні зміни клімату є боротьба проти цих змін, альтернатива ж передбачає адаптування до цих змін.

Зменшувати викиди, зменшувати використання викопного палива. Зупинити війну, зокрема в Україні, тому що горять нафтобази, горять ліси через обстріли і т.д. Витрачаються кошти на те, щоби зупинити зміну клімату, — пояснює Листопад. Поширити

Він зазначив, що українські екологи на всіх майданчиках говорять про це.

Фахівець сказав, що вже не вперше в Україні спостерігається така тепла осінь, і зокрема, згадав про 2020-й рік.

За його словами, тоді осінь була "ще гірша", а опісля неї була малосніжна зима. Потім Державне агентство з водних ресурсів обмежувало водокористування.

Зокрема, для енергетиків були обмеження, не вистачало води навіть у водосховищах. Пожежі, які сталися у 2020 році, були жахливими.