По словам эколога и эксперта Сети защиты национальных интересов АНТС Олега Листопада, аномальное тепло в начале осени в Украине и мощные наводнения в странах Восточной и Центральной Европы имеют четкое объяснение.

Что повлияло на аномально тёплую осень в Украине и масштабные паводки в странах ЕС

Ноябрь подчеркнул, что в обильных осадках в начале осени нет ничего чрезвычайного, однако ключевой вопрос заключается в том, готовы ли властные органы в странах к реагированию на эти погодные условия.

Ничего удивительного в паводках нет. Так же как и в каком-то засушливом периоде... Вспомним, что и в наших западных областях недавно тоже были паводки. Ничего в этом особенного нет. Вопрос о том, как эти явления сильны, и как частенько они происходят. Вот это уже последствия того, что специалисты называют изменением климата, когда глобальная среднестатистическая температура увеличивается, а она увеличивается из-за того, что в атмосферу попадают парниковые газы, то есть в атмосфере увеличивается количество углерода, углекислого газа, и поэтому атмосфера нагревается, — отмечает эколог. . Поделиться

По его словам, чем большее количество влаги будет собираться в атмосфере, тем больше осадков будет выпадать одновременно.

Ноябрь подчеркнул, что страны Восточной и Центральной Европы накрыл циклон, что и спровоцировало выпадение такого количества осадков, которые привели к масштабным наводнениям.

Он также пояснил, что в странах ЕС существуют соответствующие красные линии на случай аномально большого количества осадков.

Для происходящих с такой большой силой событий раз в 50 лет примерно понятно, куда может подняться вода — эти условные линии начерчены на картах, и кто строится ниже этих линий, никаких компенсаций от государства он не получит. И никакая фирма страховать, если и будет, под такие проценты, что владелец такой недвижимости не захочет страховаться, — объясняет Ноябрь. Поделиться

Он отметил, что ГСЧС Украина должна была разработать анологические "красные линии" еще до начала этого года.

Какие способы противодействия изменениям климата видит эколог

Эколог отметил, что первым способом реагирования на глобальные изменения климата является борьба против этих изменений, альтернатива же предполагает адаптацию к этим изменениям.

Уменьшать выбросы, уменьшать использование ископаемого топлива. Остановить войну, в частности в Украине, потому что горят нефтебазы, горят леса из-за обстрелов и т.д. Тратятся средства на то, чтобы остановить изменение климата, — объясняет Ноябрь. Поделиться

Он отметил, что украинские экологи на всех площадках говорят об этом.

Специалист сказал, что уже не впервые в Украине наблюдается такая теплая осень, и в частности, упомянул о 2020 году.

По его словам, тогда осень была "еще хуже", а после нее была малоснежная зима. Затем Государственное агентство по водным ресурсам ограничивало водопользование.

В частности, для энергетиков были ограничения, не хватало воды даже в водохранилищах. Пожары, произошедшие в 2020 году, были ужасающими.