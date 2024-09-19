По словам эколога и эксперта Сети защиты национальных интересов АНТС Олега Листопада, аномальное тепло в начале осени в Украине и мощные наводнения в странах Восточной и Центральной Европы имеют четкое объяснение.
Главные тезисы
- Аномальное тепло и мощные наводнения объясняются изменениями климата и увеличением выбросов парниковых газов в атмосферу.
- Необходима адаптация к изменению климата и уменьшение выбросов для противостояния глобальным изменениям.
- Страны Европы уже установили красные линии для определения безопасности при чрезвычайном количестве осадков.
- Борьба с изменением климата предполагает уменьшение выбросов, использование ископаемого топлива и прекращение конфликтов, которые влияют на окружающую среду.
- Украинские экологи призывают к принятию конкретных мер по защите окружающей среды и сокращению негативного воздействия на климат.
Что повлияло на аномально тёплую осень в Украине и масштабные паводки в странах ЕС
Ноябрь подчеркнул, что в обильных осадках в начале осени нет ничего чрезвычайного, однако ключевой вопрос заключается в том, готовы ли властные органы в странах к реагированию на эти погодные условия.
По его словам, чем большее количество влаги будет собираться в атмосфере, тем больше осадков будет выпадать одновременно.
Ноябрь подчеркнул, что страны Восточной и Центральной Европы накрыл циклон, что и спровоцировало выпадение такого количества осадков, которые привели к масштабным наводнениям.
Он также пояснил, что в странах ЕС существуют соответствующие красные линии на случай аномально большого количества осадков.
Он отметил, что ГСЧС Украина должна была разработать анологические "красные линии" еще до начала этого года.
Какие способы противодействия изменениям климата видит эколог
Эколог отметил, что первым способом реагирования на глобальные изменения климата является борьба против этих изменений, альтернатива же предполагает адаптацию к этим изменениям.
Он отметил, что украинские экологи на всех площадках говорят об этом.
Специалист сказал, что уже не впервые в Украине наблюдается такая теплая осень, и в частности, упомянул о 2020 году.
По его словам, тогда осень была "еще хуже", а после нее была малоснежная зима. Затем Государственное агентство по водным ресурсам ограничивало водопользование.
В частности, для энергетиков были ограничения, не хватало воды даже в водохранилищах. Пожары, произошедшие в 2020 году, были ужасающими.
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