Ексфітнес-тренера Заволоку засудили до 6 років тюрми за образу військових

4 лютого у Полтаві колишнього фітнес-тренера Романа Заволоку засудили до 6 років ув’язнення за образи військових та напад на правоохоронця. Він не лише ображав українських військовослужбовців, а й знімав це на камеру.

Заволока відбуватиме покарання за ґратами

Офіс генерального прокурора України повідомив, що колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у:

перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії Росії проти України.

Що важливо розуміти, влітку 2023 року Роман Заволока багато разів умисно провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві.

Злочинець вдавався до жорстких образ на адресу військових, публічно лаявся, а також фіксував свої провокації за допомогою камери.

Окрім того, згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт вторгнення Росії в Україну.

Фото: poltava.to/news

Окрім цього, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю. Поширити

Згодом стало відомо, що під час описаного інциденту Роман Заволока перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Попри це, свою вину колишній фітнес-тренер відмовляється визнавати.