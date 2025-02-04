Ексфітнес-тренера Заволоку засудили до 6 років тюрми за образу військових

4 лютого у Полтаві колишнього фітнес-тренера Романа Заволоку засудили до 6 років ув’язнення за образи військових та напад на правоохоронця. Він не лише ображав українських військовослужбовців, а й знімав це на камеру.
Головні тези:
- Злочинець провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування, ображав військовослужбовців та знімав це на камеру.
- Заволока винний у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю та запереченні збройної агресії Росії проти України.
- Покаранням для фітнес-тренера стало 6 років ув’язнення з конфіскацією 50% його майна.
Заволока відбуватиме покарання за ґратами
Офіс генерального прокурора України повідомив, що колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у:
перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань,
умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю,
виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців,
запереченні збройної агресії Росії проти України.
Що важливо розуміти, влітку 2023 року Роман Заволока багато разів умисно провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві.
Злочинець вдавався до жорстких образ на адресу військових, публічно лаявся, а також фіксував свої провокації за допомогою камери.
Окрім того, згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт вторгнення Росії в Україну.
Згодом стало відомо, що під час описаного інциденту Роман Заволока перебував у стані наркотичного сп’яніння.
Попри це, свою вину колишній фітнес-тренер відмовляється визнавати.
ОГП наголошує, що злочинцю призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією 50% його майна.
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