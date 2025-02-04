Ексфітнес-тренера Заволоку засудили до 6 років тюрми за образу військових
Категорія
Україна
Дата публікації

Ексфітнес-тренера Заволоку засудили до 6 років тюрми за образу військових

Офіс Генерального прокурора
Роман Заволока

4 лютого у Полтаві колишнього фітнес-тренера Романа Заволоку засудили до 6 років ув’язнення за образи військових та напад на правоохоронця. Він не лише ображав українських військовослужбовців, а й знімав це на камеру.

Головні тези:

  • Злочинець провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування, ображав військовослужбовців та знімав це на камеру.
  • Заволока винний у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю та запереченні збройної агресії Росії проти України.
  • Покаранням для фітнес-тренера стало 6 років ув’язнення з конфіскацією 50% його майна.

Заволока відбуватиме покарання за ґратами

Офіс генерального прокурора України повідомив, що колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у:

  1. перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань,

  2. умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю,

  3. виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців,

  4. запереченні збройної агресії Росії проти України.

Що важливо розуміти, влітку 2023 року Роман Заволока багато разів умисно провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві.

Злочинець вдавався до жорстких образ на адресу військових, публічно лаявся, а також фіксував свої провокації за допомогою камери.

Окрім того, згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт вторгнення Росії в Україну.

Фото: poltava.to/news

Окрім цього, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

Згодом стало відомо, що під час описаного інциденту Роман Заволока перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Попри це, свою вину колишній фітнес-тренер відмовляється визнавати.

ОГП наголошує, що злочинцю призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією 50% його майна.

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