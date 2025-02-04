Экс-фитнес-тренера Заволоку приговорили к 6 годам тюрьмы за оскорбление военных

4 февраля в Полтаве бывшего фитнес-тренера Романа Заволоку приговорили к 6 годам заключения за оскорбления военных и нападение на правоохранителя. Он не только унижал украинских военнослужащих, но и снимал это на камеру.
Главные тезисы
- Преступник провоцировал конфликты с работниками территориальных центров комплектования, обижал военнослужащих и снимал это на камеру.
- Заволока виновата в препятствовании законной деятельности ВСУ, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
- Наказанием для фитнес-тренера стало 6 лет заключения с конфискацией 50% его имущества.
Заволока будет отбывать наказание за решеткой
Офис генерального прокурора Украины сообщил, что бывший фитнес-тренер из Полтавы признан виновным в:
препятствии законной деятельности ВСУ и других военных формирований,
умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю,
изготовлении и распространении материалов, содержащих обиду чести и достоинства военнослужащих,
возражении вооруженной агрессии России против Украины.
Что важно понимать, летом 2023 Роман Заволока много раз умышленно провоцировал конфликты с работниками территориальных центров комплектования в Полтаве.
Преступник прибегал к жестким оскорблениям в адрес военных, публично ругался, а также фиксировал свои провокации с помощью камеры.
Кроме того, впоследствии эти видео с унизительными комментариями он публиковал в соцсетях, отрицая факт вторжения России в Украину.
Впоследствии стало известно, что при описанном инциденте Роман Заволока находился в состоянии наркотического опьянения.
Несмотря на это, свою вину бывший фитнес-тренер отказывается признавать.
ОГП отмечает, что преступнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией 50% его имущества.
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