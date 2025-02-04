Экс-фитнес-тренера Заволоку приговорили к 6 годам тюрьмы за оскорбление военных

4 февраля в Полтаве бывшего фитнес-тренера Романа Заволоку приговорили к 6 годам заключения за оскорбления военных и нападение на правоохранителя. Он не только унижал украинских военнослужащих, но и снимал это на камеру.

Заволока будет отбывать наказание за решеткой

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что бывший фитнес-тренер из Полтавы признан виновным в:

препятствии законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, изготовлении и распространении материалов, содержащих обиду чести и достоинства военнослужащих, возражении вооруженной агрессии России против Украины.

Что важно понимать, летом 2023 Роман Заволока много раз умышленно провоцировал конфликты с работниками территориальных центров комплектования в Полтаве.

Преступник прибегал к жестким оскорблениям в адрес военных, публично ругался, а также фиксировал свои провокации с помощью камеры.

Кроме того, впоследствии эти видео с унизительными комментариями он публиковал в соцсетях, отрицая факт вторжения России в Украину.

Фото: poltava.to/news

Кроме этого, 29 августа 2023 года во время проверки документов сотрудниками полиции полтавчанин вел себя агрессивно, игнорировал требования прекратить противоправное поведение, а во время задержания оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю. Поделиться

Впоследствии стало известно, что при описанном инциденте Роман Заволока находился в состоянии наркотического опьянения.

Несмотря на это, свою вину бывший фитнес-тренер отказывается признавать.