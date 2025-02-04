Экс-фитнес-тренера Заволоку приговорили к 6 годам тюрьмы за оскорбление военных
Категория
Украина
Дата публикации

Экс-фитнес-тренера Заволоку приговорили к 6 годам тюрьмы за оскорбление военных

Офис Генерального прокурора
Роман Заволока
Read in English
Читати українською

4 февраля в Полтаве бывшего фитнес-тренера Романа Заволоку приговорили к 6 годам заключения за оскорбления военных и нападение на правоохранителя. Он не только унижал украинских военнослужащих, но и снимал это на камеру.

Главные тезисы

  • Преступник провоцировал конфликты с работниками территориальных центров комплектования, обижал военнослужащих и снимал это на камеру.
  • Заволока виновата в препятствовании законной деятельности ВСУ, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
  • Наказанием для фитнес-тренера стало 6 лет заключения с конфискацией 50% его имущества.

Заволока будет отбывать наказание за решеткой

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что бывший фитнес-тренер из Полтавы признан виновным в:

  1. препятствии законной деятельности ВСУ и других военных формирований,

  2. умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю,

  3. изготовлении и распространении материалов, содержащих обиду чести и достоинства военнослужащих,

  4. возражении вооруженной агрессии России против Украины.

Что важно понимать, летом 2023 Роман Заволока много раз умышленно провоцировал конфликты с работниками территориальных центров комплектования в Полтаве.

Преступник прибегал к жестким оскорблениям в адрес военных, публично ругался, а также фиксировал свои провокации с помощью камеры.

Кроме того, впоследствии эти видео с унизительными комментариями он публиковал в соцсетях, отрицая факт вторжения России в Украину.

Фото: poltava.to/news

Кроме этого, 29 августа 2023 года во время проверки документов сотрудниками полиции полтавчанин вел себя агрессивно, игнорировал требования прекратить противоправное поведение, а во время задержания оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю.

Впоследствии стало известно, что при описанном инциденте Роман Заволока находился в состоянии наркотического опьянения.

Несмотря на это, свою вину бывший фитнес-тренер отказывается признавать.

ОГП отмечает, что преступнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией 50% его имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовили удар по аэродромам с F-16. СБУ разоблачила агентов ФСБ
СБУ
Готовили удар по аэродромам с F-16. СБУ разоблачила агентов ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Обеспечивала котлами военные санатории РФ — СБУ разоблачила компанию из Житомира
СБУ
Житомир
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Хотел взорвать железную дорогу. СБУ задержала агента ФСБ в Ровенской области
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?