Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко повернувся з російського полону

24 серпня у межах обміну з російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Він пробув у катівнях РФ понад три роки.

Ексмер Херсона Миколаєнко повернувся з російського полону

Це підтвердила його племінниця Ганна Коршун-Самчук.

Це прямо свято в нас найвеличніше, що могло трапитися в нашому житті. І це такий подарунок, бо завтра в його мами день народження. Ми тепер навіть не знаємо, що ще їй таке подарувати, бо це найгарніший подарунок. Всі плачемо від радощів, від щастя. Не можемо заспокоїтися, відповідаємо на всі дзвінки.

За її словами, Володимира Миколаєнка вже чула дружина, він їй подзвонив. Перше, що сказав ексочільник Херсона було "Слава Україні". Вона додала, що особисто не спілкувались, і чекає, коли дозволять це зробити.

Це було просто дуже коротке повідомлення, що на території України звільнений й все. Мені та сестрі Володимира Васильовича подзвонила дружина, всім вже родичам сказали. Поширити

Звільнені з російського полону 24 серпня

Керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram оприлюднив відео зі звільненим Володимиром Миколаєнком. Він додав, що ще у 2022 році він мав можливість повернутися, але свідомо відмовився від обміну на користь важкохворого співкамерника. Володимир наполягав, щоб перш за все врятували життя того чоловіка, адже його стан у неволі був критичним.

Сталось все я ми мріяли. Але дуже багато молоді ламається. Не такі як ми, люди більше в віці, ми через багато чого пережили. Головне завдання російської влади — знищити нас і фізично, і морально. І вона достатньо успішно це робить, — розповів колишній полонений Володимир Миколаєнко.

Ексмера Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Напередодні колишній мер Херсона отримував погрози від місцевих колаборантів.

Довгий час про нього не було жодної інформації поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що він перебуває у російській неволі.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року. Також був учасником місцевого Євромайдану.