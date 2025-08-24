Экс-мэр Херсона Владимир Николаенко вернулся из российского плена

24 августа в рамках обмена из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко. Он пробыл в застенках РФ более трех лет.

Экс-мэр Херсона Николаенко вернулся из российского плена

Это подтвердила его племянница Анна Коршун-Самчук.

Это прямо праздник у нас величайший, что мог случиться в нашей жизни. И это такой подарок, потому что завтра у его мамы день рождения. Мы теперь даже не знаем, что еще ей такое подарить, потому что это самый красивый подарок. Все плачем от радости, от счастья. Не можем успокоиться, отвечаем на все звонки.

По ее словам, Владимир Николаенко уже слышала жена, он ей позвонил. Первое, что сказал экс-глава Херсона, было "Слава Украине". Она добавила, что лично не общались, и ждет, когда разрешат это сделать.

Это было просто очень короткое сообщение, что на территории Украины уволено и все. Мне и сестре Владимира Васильевича позвонила жена, всем уже родственникам сказали. Поделиться

Освобожденные из российского плена 24 августа

Руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram обнародовал видео с освобожденным Владимиром Николаенко. Он добавил, что еще в 2022 году у него была возможность вернуться, но сознательно отказался от обмена в пользу тяжелобольного сокамерника. Владимир настаивал, чтобы прежде всего спасли жизнь того мужчины, ведь его состояние в неволе было критическим.

Случилось все, что мы мечтали. Но очень много молодежи ломается. Не такие как мы, люди больше в возрасте, мы из-за многого пережили. Главная задача российской власти — уничтожить нас и физически, и морально. И она достаточно успешно это делает, — рассказал бывший пленный Владимир Николаенко.

Экс-мэр Херсона российские военные похитили 18 апреля 2022 года. Накануне бывший мэр Херсона получал угрозы местных коллаборантов.

Долгое время о нем не было никакой информации, пока представители Международного комитета Красного Креста не подтвердили, что он находится в российской неволе.

Владимир Николаенко возглавлял Херсон с 2014 по 2020 год. Также был участником местного Евромайдана.