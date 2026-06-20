Ексміністру культури України оголосили підозру

20 червня Офіс генерального прокурора заявив, що колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Ім'я та прізвище підозрюваного наразі не розкривається.

Підозра колишньому міністру культури - перші подробиці

Як пояснили в ОГП, схему замаскували під виїзд за кордон для участі в благодійних концертах.

Формально чоловіків оформили як учасників музичного колективу, хоча насправді вони не мали жодного стосунку до музичної діяльності.

Що важливо розуміти, спочатку прикордонники не дозволили їм перетнути державний кордон.

Однак згодом керівник міністерства повторно звернувся до Державної прикордонної служби з листом, у якому просив сприяти виїзду цих осіб уже як членів музичного гурту. Саме цей документ став підставою для їхнього виїзду з України.

Як наслідок 8 чоловіків призовного віку залишили територію держави та досі не повернулися.

Під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов’язаних за кордон, – це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій і справедливості щодо тих, хто виконує свій обов’язок перед країною. Поширити

В ОГП звертають увагу на те, що жодна посада не дає права ігнорувати вимоги закону, а державні документи не повинні використовуватися для прикриття незаконних схем.