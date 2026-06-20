Экс-министру культуры Украины объявили подозрение

20 июня Офис генерального прокурора заявил, что бывшему и.о. министра культуры и информационной политики Украины сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Имя и фамилия подозреваемого пока не раскрывается.

Подозрение бывшему министру культуры — первые подробности

Как объяснили в ОГП, схему замаскировали под выезд за границу для участия в благотворительных концертах.

Формально мужчин оформили как участников музыкального коллектива, хотя на самом деле они не имели никакого отношения к музыкальной деятельности.

Что важно понимать, поначалу пограничники не позволили им пересечь государственную границу.

Однако впоследствии руководитель министерства повторно обратился в Государственную пограничную службу с письмом, в котором просил способствовать выезду этих лиц уже как членов музыкальной группы. Именно этот документ стал основанием для их выезда из Украины.

В результате 8 мужчин призывного возраста покинули территорию государства и до сих пор не вернулись.

Во время войны любое решение должностного лица, касающееся выезда военнообязанных за границу, — это не формальность. Это вопрос государственной безопасности, доверия к институциям и справедливости в отношении тех, кто исполняет свой долг перед страной. Поделиться

В ОГП обращают внимание на то, что ни одна должность не дает права игнорировать требования закона, а государственные документы не должны использоваться для прикрытия незаконных схем.