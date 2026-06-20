Экс-министру культуры Украины объявили подозрение

20 июня Офис генерального прокурора заявил, что бывшему и.о. министра культуры и информационной политики Украины сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Имя и фамилия подозреваемого пока не раскрывается.
Главные тезисы
- Как пояснили в ОГП, музыкальные гастроли были использованы в качестве схемы выезда за границу.
- В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды и другие лица, которые могут быть причастны.
Подозрение бывшему министру культуры — первые подробности
Как объяснили в ОГП, схему замаскировали под выезд за границу для участия в благотворительных концертах.
Формально мужчин оформили как участников музыкального коллектива, хотя на самом деле они не имели никакого отношения к музыкальной деятельности.
Что важно понимать, поначалу пограничники не позволили им пересечь государственную границу.
Однако впоследствии руководитель министерства повторно обратился в Государственную пограничную службу с письмом, в котором просил способствовать выезду этих лиц уже как членов музыкальной группы. Именно этот документ стал основанием для их выезда из Украины.
В результате 8 мужчин призывного возраста покинули территорию государства и до сих пор не вернулись.
В ОГП обращают внимание на то, что ни одна должность не дает права игнорировать требования закона, а государственные документы не должны использоваться для прикрытия незаконных схем.
Досудебное расследование по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса проводит Национальная полиция. Следствие продолжается.
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