Експерт назвав одну з головних переваг України над Росією на полі бою
Категорія
Україна
Дата публікації

Експерт назвав одну з головних переваг України над Росією на полі бою

ЗСУ
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Джерело:  Київ24

Як зазначає експерт із національної безпеки Іван Варченко, Росія у війні проти України щоденно втрачає більше "металу", аніж здатен виготовити її військово-промисловий комплекс.

Росія не зможе компенсувати всі свої втрати на фронті

За словами українського фахівця, російські загарбники де-факто "в десяток разів більше втрачають щодня, ніж здатні щодня виробити",

Звичайно, ми розуміємо, що того потенціалу, з яким вона (РФ, — ред.) починала (вторгнення, — ред.), точно вони не зможуть досягнути, навіть при тому, що напружать усі зусилля російського військово-промислового комплексу, — підкреслив Іван Варченко.

Він також звернув увагу на те, що у ворога немає тої динаміки, яка б дозволила йому "справді рухатися хоча б, компенсуючи те, що знищується на фронті, не говорячи про те, щоб робити більше".

Що відомо про ситуацію на фронті 29-30 березня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом армія РФ завдала 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, а також здійснила 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окрім того, наголошується, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.

Втрати армії РФ станом на 30 березня 2024 року

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни протягом доби ліквідували 730 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6951 (+29) од.;

  • бойових броньованих машин — 13284 (+20) од.;

  • артилерійських систем — 11006 (+15) од.;

  • РСЗВ — 1023 (+0) од.;

  • засоби ППО — 736 (+1) од.;

  • літаків — 347 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 325 (+0) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8701 (+45) од.;

  • крилаті ракети — 2046 (+24) од.;

  • кораблі/катери — 26 (+0) од.;

  • підводні човни — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14670 (+25) од.;

  • спеціальна техніка — 1814 (+7) од.

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