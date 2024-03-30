Як зазначає експерт із національної безпеки Іван Варченко, Росія у війні проти України щоденно втрачає більше "металу", аніж здатен виготовити її військово-промисловий комплекс.

Росія не зможе компенсувати всі свої втрати на фронті

За словами українського фахівця, російські загарбники де-факто "в десяток разів більше втрачають щодня, ніж здатні щодня виробити",

Звичайно, ми розуміємо, що того потенціалу, з яким вона (РФ, — ред.) починала (вторгнення, — ред.), точно вони не зможуть досягнути, навіть при тому, що напружать усі зусилля російського військово-промислового комплексу, — підкреслив Іван Варченко. Поширити

Він також звернув увагу на те, що у ворога немає тої динаміки, яка б дозволила йому "справді рухатися хоча б, компенсуючи те, що знищується на фронті, не говорячи про те, щоб робити більше".

Що відомо про ситуацію на фронті 29-30 березня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом армія РФ завдала 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, а також здійснила 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окрім того, наголошується, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.

Втрати армії РФ станом на 30 березня 2024 року

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни протягом доби ліквідували 730 російських загарбників, а з техніки знищено: