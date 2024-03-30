Як зазначає експерт із національної безпеки Іван Варченко, Росія у війні проти України щоденно втрачає більше "металу", аніж здатен виготовити її військово-промисловий комплекс.
Росія не зможе компенсувати всі свої втрати на фронті
За словами українського фахівця, російські загарбники де-факто "в десяток разів більше втрачають щодня, ніж здатні щодня виробити",
Він також звернув увагу на те, що у ворога немає тої динаміки, яка б дозволила йому "справді рухатися хоча б, компенсуючи те, що знищується на фронті, не говорячи про те, щоб робити більше".
Що відомо про ситуацію на фронті 29-30 березня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.
Загалом армія РФ завдала 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, а також здійснила 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Окрім того, наголошується, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.
Втрати армії РФ станом на 30 березня 2024 року
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни протягом доби ліквідували 730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6951 (+29) од.;
бойових броньованих машин — 13284 (+20) од.;
артилерійських систем — 11006 (+15) од.;
РСЗВ — 1023 (+0) од.;
засоби ППО — 736 (+1) од.;
літаків — 347 (+0) од.;
гелікоптерів — 325 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8701 (+45) од.;
крилаті ракети — 2046 (+24) од.;
кораблі/катери — 26 (+0) од.;
підводні човни — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14670 (+25) од.;
спеціальна техніка — 1814 (+7) од.
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