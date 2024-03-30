Эксперт назвал одно из главных преимуществ Украины над Россией на поле боя
Категория
Украина
Дата публикации

Эксперт назвал одно из главных преимуществ Украины над Россией на поле боя

ВСУ
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Источник:  Киев24

Как отмечает эксперт по национальной безопасности Иван Варченко, Россия в войне против Украины ежедневно теряет больше "металла", чем способен изготовить ее военно-промышленный комплекс.

Россия не сможет компенсировать все свои потери на фронте

По словам украинского специалиста, российские захватчики де-факто "в десяток раз больше теряют каждый день, чем способны каждый день произвести",

Конечно, мы понимаем, что того потенциала, с которым она (РФ, — ред.) начинала (вторжение, — ред.), точно они не смогут достичь, даже при том, что приложат все усилия российского военно-промышленного комплекса, — подчеркнул Иван Варченко.

Он также обратил внимание на то, что у врага нет той динамики, которая позволила бы ему "действительно двигаться хотя бы, компенсируя то, что уничтожается на фронте, не говоря о том, чтобы делать больше".

Что известно о ситуации на фронте 29-30 марта

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

В общей сложности армия РФ нанесла 38 ракетных и 75 авиационных ударов, а также совершила 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, указано, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 30 марта 2024 года

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины в течение суток ликвидировали 730 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков — 6951 (+29) ед;

  • боевых бронированных машин — 13284 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 11006 (+15) ед;

  • РСЗО — 1023 (+0) ед.;

  • средства ПВО — 736 (+1) ед;

  • самолетов — 347 (+0) ед;

  • вертолетов — 325 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8701 (+45) ед;

  • крылатые ракеты — 2046 (+24) ед;

  • корабли/катера — 26 (+0) ед;

  • подводные лодки — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14670 (+25) ед;

  • специальная техника — 1814 (+7) ед.

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