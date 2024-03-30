Как отмечает эксперт по национальной безопасности Иван Варченко, Россия в войне против Украины ежедневно теряет больше "металла", чем способен изготовить ее военно-промышленный комплекс.
Россия не сможет компенсировать все свои потери на фронте
По словам украинского специалиста, российские захватчики де-факто "в десяток раз больше теряют каждый день, чем способны каждый день произвести",
Он также обратил внимание на то, что у врага нет той динамики, которая позволила бы ему "действительно двигаться хотя бы, компенсируя то, что уничтожается на фронте, не говоря о том, чтобы делать больше".
Что известно о ситуации на фронте 29-30 марта
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.
В общей сложности армия РФ нанесла 38 ракетных и 75 авиационных ударов, а также совершила 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме того, указано, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.
Потери армии РФ по состоянию на 30 марта 2024 года
Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины в течение суток ликвидировали 730 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков — 6951 (+29) ед;
боевых бронированных машин — 13284 (+20) ед;
артиллерийских систем — 11006 (+15) ед;
РСЗО — 1023 (+0) ед.;
средства ПВО — 736 (+1) ед;
самолетов — 347 (+0) ед;
вертолетов — 325 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8701 (+45) ед;
крылатые ракеты — 2046 (+24) ед;
корабли/катера — 26 (+0) ед;
подводные лодки — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 14670 (+25) ед;
специальная техника — 1814 (+7) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-