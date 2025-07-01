Експерт попереджає про новий підлий план Путіна

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін нещодавно неочікувано заявив про скорочення військовий витрат. Як вважає колишній співробітник Служби безпеки України та військовий експерт Іван Ступак, це лише нова чергова брехня, щоб дезінформувати Європу та змусити її відмовитися від своїх планів.

Що цього разу замислив Путін

Іван Ступак наголосив, що ні в України, ні в Європи немає жодних приводів, щоб довіряти заявами нелегітимного глави Кремля.

У більшості випадків він бреше, і ця ситуація, найімовірніше, не виняток.

Так, воно виглядає спочатку як вау, нарешті, класно. Росія тепер буде менше вкладатися. Я не довіряю. Я припускаю, що це дезінформація від Путіна. Я не думаю, що хтось всерйоз почав би оголошувати про такі заходи. Можливо сценарій розвитку такий. Путін виходить, заявляє публічно, що ми скорочуємо свою оборонну програму, видатки. І таким чином змусити європейців відмовитися від своєї гонки у сфері оборони, — наголосив Ступак. Поширити

Є ризик того, що подібна брехня Путіна дає можливість опозиції в європейських країнах тиснути на владу з метою зменшення оборонних витрат.