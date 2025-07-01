Експерт попереджає про новий підлий план Путіна

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін нещодавно неочікувано заявив про скорочення військовий витрат. Як вважає колишній співробітник Служби безпеки України та військовий експерт Іван Ступак, це лише нова чергова брехня, щоб дезінформувати Європу та змусити її відмовитися від своїх планів.
Головні тези:
- Зменшення оборонних витрат в Європі може призвести до загрози безпеці.
- Необхідно уважно стежити за діями Росії і не довіряти заявам її влади.
Що цього разу замислив Путін
Іван Ступак наголосив, що ні в України, ні в Європи немає жодних приводів, щоб довіряти заявами нелегітимного глави Кремля.
У більшості випадків він бреше, і ця ситуація, найімовірніше, не виняток.
Є ризик того, що подібна брехня Путіна дає можливість опозиції в європейських країнах тиснути на владу з метою зменшення оборонних витрат.
Однак Європі не можна ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ приховує чималу частину військових видатків.
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