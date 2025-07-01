Эксперт предупреждает о новом подлом плане Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Эксперт предупреждает о новом подлом плане Путина

Что на этот раз задумал Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  24 канал

Недавно российский диктатор Владимир Путин недавно неожиданно заявил о сокращении военных расходов. Как считает бывший сотрудник Службы безопасности Украины и военный эксперт Иван Ступак, это всего лишь новое очередное вранье, чтобы дезинформировать Европу и заставить ее отказаться от своих планов.

Главные тезисы

  • Уменьшение оборонных расходов в Европе может привести к угрозе безопасности.
  • Необходимо внимательно следить за действиями России и не доверять заявлениям ее властей.

Что на этот раз задумал Путин

Иван Ступак подчеркнул, что ни у Украины, ни у Европы нет никаких поводов, чтобы доверять заявлениям нелегитимного главы Кремля.

В большинстве случаев он лжет, и эта ситуация, вероятнее всего, не исключение.

Да, оно выглядит сначала как вау, наконец, классно. Россия теперь будет меньше вкладываться. Я не доверяю. Я предполагаю, что это дезинформация от Путина. Я не думаю, что кто-то всерьез начал бы объявлять о таких мерах. Возможно, сценарий развития такой. Путин выходит, заявляет публично, что мы сокращаем свою оборонную программу, расходы. И таким образом, заставить европейцев отказаться от своей гонки в сфере обороны, — подчеркнул Ступак.

Есть риск того, что подобная ложь Путина позволяет оппозиции в европейских странах давить на власть с целью уменьшения оборонных расходов.

Однако Европе нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессор РФ скрывает немалую часть военных расходов.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дроны "Лютый" преодолели 1400 км для удара по заводу "Купол" в РФ
Дроны "Лютый" совершили успешную атаку на вражеские цели
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России разбился истребитель Су-27
Потери армии РФ продолжают расти
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нардепы пытаются "легализовать коррупцию" в оборонной сфере — ЦПК
Что важно знать о законопроекте №13423

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?