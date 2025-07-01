Эксперт предупреждает о новом подлом плане Путина

Недавно российский диктатор Владимир Путин недавно неожиданно заявил о сокращении военных расходов. Как считает бывший сотрудник Службы безопасности Украины и военный эксперт Иван Ступак, это всего лишь новое очередное вранье, чтобы дезинформировать Европу и заставить ее отказаться от своих планов.

Что на этот раз задумал Путин

Иван Ступак подчеркнул, что ни у Украины, ни у Европы нет никаких поводов, чтобы доверять заявлениям нелегитимного главы Кремля.

В большинстве случаев он лжет, и эта ситуация, вероятнее всего, не исключение.

Да, оно выглядит сначала как вау, наконец, классно. Россия теперь будет меньше вкладываться. Я не доверяю. Я предполагаю, что это дезинформация от Путина. Я не думаю, что кто-то всерьез начал бы объявлять о таких мерах. Возможно, сценарий развития такой. Путин выходит, заявляет публично, что мы сокращаем свою оборонную программу, расходы. И таким образом, заставить европейцев отказаться от своей гонки в сфере обороны, — подчеркнул Ступак. Поделиться

Есть риск того, что подобная ложь Путина позволяет оппозиции в европейских странах давить на власть с целью уменьшения оборонных расходов.