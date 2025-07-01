Недавно российский диктатор Владимир Путин недавно неожиданно заявил о сокращении военных расходов. Как считает бывший сотрудник Службы безопасности Украины и военный эксперт Иван Ступак, это всего лишь новое очередное вранье, чтобы дезинформировать Европу и заставить ее отказаться от своих планов.
Главные тезисы
- Уменьшение оборонных расходов в Европе может привести к угрозе безопасности.
- Необходимо внимательно следить за действиями России и не доверять заявлениям ее властей.
Что на этот раз задумал Путин
Иван Ступак подчеркнул, что ни у Украины, ни у Европы нет никаких поводов, чтобы доверять заявлениям нелегитимного главы Кремля.
В большинстве случаев он лжет, и эта ситуация, вероятнее всего, не исключение.
Есть риск того, что подобная ложь Путина позволяет оппозиции в европейских странах давить на власть с целью уменьшения оборонных расходов.
Однако Европе нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессор РФ скрывает немалую часть военных расходов.
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