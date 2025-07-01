В России разбился истребитель Су-27

1 июля страна-агрессорка потеряла еще один истребитель Су-27. По предварительным данным, новая мощная авария произошла в Нижегородской области РФ.

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О новой аварию сообщили как оппозиционные российские СМИ, так и кремлевские телеграммы-каналы.

Согласно данным последних, на этот раз разбился истребитель Су-27.

Известно, что самолет упал в районе города Кулебаки Нижегородской области России.

Два летчика успели катапультироваться. Одного уже нашли, другого ищут. На земле разрушений после аварии нет, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: скриншот

Что важно понимать, Су-27 — советский тяжелый многоцелевой высокоманевровый всепогодный истребитель четвертого поколения.

Его главная цель — завоевание превосходства в воздухе.

Этот российскмй истребитель был создан в ДКБ Сухого, эксплуатация в воздушных силах началась в 1985 году, но официально принят на вооружение только в 1990 году. После распада СССР производился в России.

К слову, после обретения независимости в 1991 году Украина унаследовала от бывшего СССР 72 истребителя Су-27.

Именно они послужили основой для Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.