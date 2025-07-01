У Росії розбився винищувач Су-27
Категорія
Події
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У Росії розбився винищувач Су-27

Втрати армії РФ продовжують зростати
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Джерело:  online.ua

1 липня країна-агресорка втратила ще один винищувач Су-27. За попередніми даними, нова потужна авіатроща сталася в Нижньогородскій області РФ.

Головні тези:

  • Росіяни стверджують, що екіпаж зміг врятуватися.
  • Винищувач впав у лісі, ніхто з цивільних не постраждав.

Втрати армії РФ продовжують зростати

Про нову авіатрощу повідомили як опозиційні російські ЗМІ, так і кремлівських телеграм-канали.

Згідно з даними останніх, цього разу розбився винищувач Су-27.

Наразі відомо, що літак упав у районі міста Кулебаки Нижньогородської області Росії.

Два льотчики встигли катапультуватись. Одного вже знайшли, другого шукають. На землі руйнувань після аварії немає, — йдеться в повідомленні.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, Су-27 — радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління.

Його головна мета — завоювання переваги в повітрі.

Цей російський винищувач був створений в ДКБ Сухого, експлуатація в повітряних силах почалася в 1985 році, але офіційно прийнятий на озброєння лише у 1990 році. Після розпаду СРСР вироблявся в Росії.

До слова, після здобуття незалежності у 1991 році Україна успадкувала від колишнього СРСР 72 винищувачі Су-27.

Саме вони стали основою для Повітряних Сил Збройних Сил України.

У 2013 році офіційно стартувала комплексна програма модернізації Су-27

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