У Росії розбився винищувач Су-27

1 липня країна-агресорка втратила ще один винищувач Су-27. За попередніми даними, нова потужна авіатроща сталася в Нижньогородскій області РФ.
Головні тези:
- Росіяни стверджують, що екіпаж зміг врятуватися.
- Винищувач впав у лісі, ніхто з цивільних не постраждав.
Втрати армії РФ продовжують зростати
Про нову авіатрощу повідомили як опозиційні російські ЗМІ, так і кремлівських телеграм-канали.
Згідно з даними останніх, цього разу розбився винищувач Су-27.
Наразі відомо, що літак упав у районі міста Кулебаки Нижньогородської області Росії.
Що важливо розуміти, Су-27 — радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління.
Його головна мета — завоювання переваги в повітрі.
Цей російський винищувач був створений в ДКБ Сухого, експлуатація в повітряних силах почалася в 1985 році, але офіційно прийнятий на озброєння лише у 1990 році. Після розпаду СРСР вироблявся в Росії.
До слова, після здобуття незалежності у 1991 році Україна успадкувала від колишнього СРСР 72 винищувачі Су-27.
Саме вони стали основою для Повітряних Сил Збройних Сил України.
У 2013 році офіційно стартувала комплексна програма модернізації Су-27
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