Експерти прогнозують водну кризу в окупованому РФ Криму. Які наслідки

У тимчасово окупованому Криму вже восени 2024 року може статися водна криза за умови відсутності певної кількості опадів. Першочергово це на собі відчують мешканці Сімферополя та центральної частини Криму.

Водна криза в Криму вдарить по центру півострова

Таке припущення зробив професор, член експертної ради Кримськотатарського ресурсного центру з охорони довкілля та сталого розвитку Криму, координатор робочої групи «Екологія та економіка» ЕМ КП Євген Хлобистов.

У Криму за місяць-півтора може статися водна криза за відсутності певної кількості опадів. Тоді може статися обміління водосховищ і може початися водна криза. Євген Хлобистов Професор-еколог

При цьому експерт зазначив, що першочергово нестачу води на собі відчують мешканці Сімферополя та центральної частини Криму.

За словами Хлобистова, проблем з водопостачанням у Криму додає також окупаційна влада півострова, яка веде несправедливий розподіл наявної води, подаючи її спершу на території, де перебувають російські військові, а також на курорти Ялти, Євпаторії, Феодосії.

Неконтрольоване збільшення кількості населення і взагалі вся мілітаризація півострова призводять до того, що військові отримують воду в першу чергу без обмежень. Якщо буде дефіцит води, то в першу чергу це буде стосуватися пересічних мешканців Сімферополя та Центрального Криму. "Влада" Криму до останнього зберігатиме воду в Севастополі, де перебувають військові, та курортах Ялти, Євпаторії, Феодосії для того, щоб хоч і нечисленні відпочивальники не відчули на собі незручностей з постачанням води. Поширити

При цьому експерт зауважив, що для кримців є один позитивний момент – цьогорічний літній сезон на півострові практично "мертвий" і потреби у воді значно зменшилися.

Хлобистов підкреслив, що "на півострові вже чотири місяці ситуація аномально посушлива, але про засуху говорити ще рано, це буде зрозуміло пізніше.

Росія здійснює екоцид в Україні

Видання NGL.media за допомогою супутникових знімків змогло встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів.

За мінімальною оцінкою, сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн — це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тис га. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче, — йдеться в розслідуванні. Поширити

Зазначається, що серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині — національний природний парк "Святі гори", розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку вторгнення на цій території точилися бойові дії, внаслідок чого 80% парку знищено.

Крім того, росіяни займаються активною вирубкою і в Луганській області, де до війни тільки 11% території займали ліси. У переважно степовій Луганщині ліси мають дуже важливу функцію — рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів.

Також на Харківщини заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% територій лісів.