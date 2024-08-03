Експерти прогнозують водну кризу в окупованому РФ Криму. Які наслідки

У тимчасово окупованому Криму вже восени 2024 року може статися водна криза за умови відсутності певної кількості опадів. Першочергово це на собі відчують мешканці Сімферополя та центральної частини Криму.
Головні тези:
- Експерти передбачають можливу водну кризу в окупованому Криму восени 2024 року у разі дефіциту опадів.
- Мешканці Сімферополя та центральної частини Криму можуть стати першими жертвами водної кризи.
- Україна стикається з екоцидом через знищення Росією лісів на окупованих територіях, що призводить до серйозних екологічних проблем.
Водна криза в Криму вдарить по центру півострова
Таке припущення зробив професор, член експертної ради Кримськотатарського ресурсного центру з охорони довкілля та сталого розвитку Криму, координатор робочої групи «Екологія та економіка» ЕМ КП Євген Хлобистов.
При цьому експерт зазначив, що першочергово нестачу води на собі відчують мешканці Сімферополя та центральної частини Криму.
За словами Хлобистова, проблем з водопостачанням у Криму додає також окупаційна влада півострова, яка веде несправедливий розподіл наявної води, подаючи її спершу на території, де перебувають російські військові, а також на курорти Ялти, Євпаторії, Феодосії.
При цьому експерт зауважив, що для кримців є один позитивний момент – цьогорічний літній сезон на півострові практично "мертвий" і потреби у воді значно зменшилися.
Хлобистов підкреслив, що "на півострові вже чотири місяці ситуація аномально посушлива, але про засуху говорити ще рано, це буде зрозуміло пізніше.
Росія здійснює екоцид в Україні
Видання NGL.media за допомогою супутникових знімків змогло встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів.
Зазначається, що серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині — національний природний парк "Святі гори", розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку вторгнення на цій території точилися бойові дії, внаслідок чого 80% парку знищено.
Крім того, росіяни займаються активною вирубкою і в Луганській області, де до війни тільки 11% території займали ліси. У переважно степовій Луганщині ліси мають дуже важливу функцію — рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів.
Також на Харківщини заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% територій лісів.
У 2022 році під час окупації Херсонщини, яка є однією з найменш (5%) заліснених областей України, значна частина лісів постраждала від пожеж, обстрілів та вирубок.
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