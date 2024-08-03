Эксперты прогнозируют водный кризис в оккупированном РФ Крыму. Каковы последствия

Во временно оккупированном Крыму уже осенью 2024 года может произойти водный кризис при отсутствии определенного количества осадков. Первоначально это на себе ощутят жители Симферополя и центральной части Крыма.

Водный кризис в Крыму ударит по центру полуострова

Такое предположение сделал профессор, член экспертного совета Крымскотатарского ресурсного центра по охране окружающей среды и устойчивому развитию Крыма, координатор рабочей группы Экология и экономика ЭМ КП Евгений Хлобыстов.

В Крыму за месяц-полтора может произойти водный кризис из-за отсутствия определенного количества осадков. Тогда может произойти обмеление водохранилищ и может начаться водный кризис. Евгений Хлобыстов Профессор-эколог

При этом эксперт отметил, что в первую очередь нехватку воды на себе ощутят жители Симферополя и центральной части Крыма.

По словам Хлобыстова, проблем с водоснабжением в Крыму добавляют также оккупационные власти полуострова, которые ведут несправедливое распределение имеющейся воды, подавая ее сначала на территории, где находятся российские военные, а также на курорты Ялты, Евпатории, Феодосии.

Неконтролируемое увеличение населения и вообще вся милитаризация полуострова приводят к тому, что военные получают воду в первую очередь без ограничений. Если будет дефицит воды, то, в первую очередь, это будет касаться рядовых жителей Симферополя и Центрального Крыма. "Власть" Крыма до последнего будет сохранять воду в Севастополе, где находятся военные, и курорты Ялты, Евпатории, Феодосии для того, чтобы хоть и немногочисленные отдыхающие не испытали на себе неудобств с поставкой воды. Поделиться

При этом эксперт отметил, что для крымцев есть один положительный момент – летний сезон этого года на полуострове практически "мертв" и потребности в воде значительно уменьшились.

Хлобистов подчеркнул, что "на полуострове уже четыре месяца ситуация аномально засушлива, но о засухе говорить еще рано, это будет понятно позже".

Россия осуществляет экоцид в Украине

Издание NGL.media с помощью спутниковых снимков смогло установить, что за два года войны россияне полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тысяч гектаров лесов.

По минимальной оценке, совокупная стоимость утраченного леса превышает 14 млрд грн — это лишь прямые убытки, то есть стоимость древесины, которую можно получить из этих более 60 тыс га. Эти убытки не учитывают экологические последствия, ликвидация которых может обойтись значительно дороже, — говорится в расследовании. Поделиться

Отмечается, что среди наиболее пострадавших на Донеччине природных территорий — национальный природный парк "Святые горы", расположенный в Краматорском и Бахмутском районах. С начала вторжения на этой территории шли боевые действия, в результате чего 80% парка уничтожены.

Кроме того, россияне занимаются активной вырубкой и в Луганской области, где до войны только 11% территории занимали леса. В преимущественно степной Луганщине леса имеют очень важную функцию — спасают от песчаных бурь, удерживают влагу и останавливают эрозию почв.

Также в Харьковской области заминированы или повреждены пожарами сегодня около 40-45% территорий лесов.