Эксперты прогнозируют водный кризис в оккупированном РФ Крыму. Каковы последствия

Во временно оккупированном Крыму уже осенью 2024 года может произойти водный кризис при отсутствии определенного количества осадков. Первоначально это на себе ощутят жители Симферополя и центральной части Крыма.
Главные тезисы
- В оккупированном Крыму возможен водный кризис в случае дефицита осадков осенью 2024 года.
- Эксперты высказывают опасения о том, что водный кризис в Крыму ударит по центральной части полуострова, прежде всего затрагивая жителей Симферополя.
- Несправедливое распределение водных ресурсов оккупационными властями полуострова может привести к острой нехватке воды для мирного населения.
Водный кризис в Крыму ударит по центру полуострова
Такое предположение сделал профессор, член экспертного совета Крымскотатарского ресурсного центра по охране окружающей среды и устойчивому развитию Крыма, координатор рабочей группы Экология и экономика ЭМ КП Евгений Хлобыстов.
При этом эксперт отметил, что в первую очередь нехватку воды на себе ощутят жители Симферополя и центральной части Крыма.
По словам Хлобыстова, проблем с водоснабжением в Крыму добавляют также оккупационные власти полуострова, которые ведут несправедливое распределение имеющейся воды, подавая ее сначала на территории, где находятся российские военные, а также на курорты Ялты, Евпатории, Феодосии.
При этом эксперт отметил, что для крымцев есть один положительный момент – летний сезон этого года на полуострове практически "мертв" и потребности в воде значительно уменьшились.
Хлобистов подчеркнул, что "на полуострове уже четыре месяца ситуация аномально засушлива, но о засухе говорить еще рано, это будет понятно позже".
Россия осуществляет экоцид в Украине
Издание NGL.media с помощью спутниковых снимков смогло установить, что за два года войны россияне полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тысяч гектаров лесов.
Отмечается, что среди наиболее пострадавших на Донеччине природных территорий — национальный природный парк "Святые горы", расположенный в Краматорском и Бахмутском районах. С начала вторжения на этой территории шли боевые действия, в результате чего 80% парка уничтожены.
Кроме того, россияне занимаются активной вырубкой и в Луганской области, где до войны только 11% территории занимали леса. В преимущественно степной Луганщине леса имеют очень важную функцию — спасают от песчаных бурь, удерживают влагу и останавливают эрозию почв.
Также в Харьковской области заминированы или повреждены пожарами сегодня около 40-45% территорий лесов.
В 2022 году во время оккупации Херсонщины, одной из наименее (5%) облесенных областей Украины, значительная часть лесов пострадала от пожаров, обстрелов и вырубок.
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