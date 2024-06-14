Експерти спрогнозували терміни відключення електроенергії для українців взимку
Категорія
Економіка
Дата публікації

Експерти спрогнозували терміни відключення електроенергії для українців взимку

Світло
Джерело:  Forbes Україна

Цієї зими українцям можуть давати світло на п'ять-шість годин на день. 

Головні тези:

  • Прогнозується, що українцям цієї зими доведеться обмежувати споживання електроенергії на 5-6 годин на день.
  • Генераційний дефіцит може становити 30-35%, що може призвести до загальнонаціональних відключень електроенергії.
  • Російська агресія спричинила пошкодження та захоплення понад 50% електростанцій України, що ускладнює ситуацію з енергопостачанням.
  • Українські енергетичні компанії активно шукають альтернативні джерела постачання електроенергії для компенсації втрат.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслює серйозні наслідки атак російської сторони на енергетичні об'єкти україни.

Взимку електроенергія буде в оселях українців по 5-6 годин — Коваленко

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі Business Breakfast висловив свою думку з приводу масштабних відключень електроенергії в Україні у зимовий період.

Як пояснив Коваленко, щодо зими прогноз базується на двох речах:

  • чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії - експерт розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;

  • ремонті атомних блоків й інших енергооб'єктів.

Водночас погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку. Втім, своєю чергою, це залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде гарною новиною.

Якщо буде -15о і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення.

Сергій Коваленко

Сергій Коваленко

Гендиректор компанії Yasno

На думку директора Yasno, цієї зими генераційний дефіцит може становити 30-35%.

Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз.

Наразі генераційний дефіцит становить від 15 до 25%.

Українські електростанції стали однією з головних цілей для РФ

Західні журналісти звертають увагу на те, що внутрішнє виробництво електроенергії в Україні на тлі регулярних атак ворога впало майже втричі.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ воно сягало близько 55 гігават електроенергії та було одним з найбільших у Європі, то наразі впало нижче 20 ГВт.

Ситуація стає дедалі критичнішою, враховуючи той факт, що країна-агресорка вивела з ладу або захопила понад 50% електростанцій України.

Українські енергетичні компанії почали оголошувати загальнонаціональні відключення. Окрім того, вони не лише намагаються усунути пошкодження, а також активно шукають альтернативні джерела постачання електроенергії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко не приховує той факт, остання масована атака Росії, яка відбулась 1 червня, мала жахливі наслідки для енергетичних об'єктів у 5 регіонах.

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