Експерти спрогнозували терміни відключення електроенергії для українців взимку

Цієї зими українцям можуть давати світло на п'ять-шість годин на день.

Взимку електроенергія буде в оселях українців по 5-6 годин — Коваленко

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі Business Breakfast висловив свою думку з приводу масштабних відключень електроенергії в Україні у зимовий період.

Як пояснив Коваленко, щодо зими прогноз базується на двох речах:

чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії - експерт розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;

ремонті атомних блоків й інших енергооб'єктів.

Водночас погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку. Втім, своєю чергою, це залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде гарною новиною.

Якщо буде -15о і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення. Сергій Коваленко Гендиректор компанії Yasno

На думку директора Yasno, цієї зими генераційний дефіцит може становити 30-35%.

Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз. Поширити

Наразі генераційний дефіцит становить від 15 до 25%.

Українські електростанції стали однією з головних цілей для РФ

Західні журналісти звертають увагу на те, що внутрішнє виробництво електроенергії в Україні на тлі регулярних атак ворога впало майже втричі.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ воно сягало близько 55 гігават електроенергії та було одним з найбільших у Європі, то наразі впало нижче 20 ГВт.

Ситуація стає дедалі критичнішою, враховуючи той факт, що країна-агресорка вивела з ладу або захопила понад 50% електростанцій України.

Українські енергетичні компанії почали оголошувати загальнонаціональні відключення. Окрім того, вони не лише намагаються усунути пошкодження, а також активно шукають альтернативні джерела постачання електроенергії.