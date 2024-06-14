Експерти спрогнозували терміни відключення електроенергії для українців взимку

Цієї зими українцям можуть давати світло на п'ять-шість годин на день.
Головні тези:
- Прогнозується, що українцям цієї зими доведеться обмежувати споживання електроенергії на 5-6 годин на день.
- Генераційний дефіцит може становити 30-35%, що може призвести до загальнонаціональних відключень електроенергії.
- Російська агресія спричинила пошкодження та захоплення понад 50% електростанцій України, що ускладнює ситуацію з енергопостачанням.
- Українські енергетичні компанії активно шукають альтернативні джерела постачання електроенергії для компенсації втрат.
- Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслює серйозні наслідки атак російської сторони на енергетичні об'єкти україни.
Взимку електроенергія буде в оселях українців по 5-6 годин — Коваленко
Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі Business Breakfast висловив свою думку з приводу масштабних відключень електроенергії в Україні у зимовий період.
Як пояснив Коваленко, щодо зими прогноз базується на двох речах:
чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії - експерт розраховує, що ситуація зміниться до кінця літа чи початку опалювального сезону;
ремонті атомних блоків й інших енергооб'єктів.
Водночас погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання більший, ніж улітку. Втім, своєю чергою, це залежатиме від температури. Наприклад, якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде гарною новиною.
На думку директора Yasno, цієї зими генераційний дефіцит може становити 30-35%.
Наразі генераційний дефіцит становить від 15 до 25%.
Українські електростанції стали однією з головних цілей для РФ
Західні журналісти звертають увагу на те, що внутрішнє виробництво електроенергії в Україні на тлі регулярних атак ворога впало майже втричі.
Якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ воно сягало близько 55 гігават електроенергії та було одним з найбільших у Європі, то наразі впало нижче 20 ГВт.
Ситуація стає дедалі критичнішою, враховуючи той факт, що країна-агресорка вивела з ладу або захопила понад 50% електростанцій України.
Українські енергетичні компанії почали оголошувати загальнонаціональні відключення. Окрім того, вони не лише намагаються усунути пошкодження, а також активно шукають альтернативні джерела постачання електроенергії.
Міністр енергетики України Герман Галущенко не приховує той факт, остання масована атака Росії, яка відбулась 1 червня, мала жахливі наслідки для енергетичних об'єктів у 5 регіонах.
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