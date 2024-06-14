Эксперты спрогнозировали сроки отключения электроэнергии для украинцев зимой

Этой зимой украинцам могут давать свет на пять-шесть часов в день.
Главные тезисы
- Прогнозируется, что украинцам зимой придется ограничивать потребление электроэнергии из-за генерационного дефицита.
- Российская агрессия нанесла ущерб более 50% электростанций Украины, усложняя ситуацию с энергоснабжением в стране.
- Украинские энергетические компании активно ищут альтернативные источники поставок электроэнергии для компенсации потерь.
- Генерационный дефицит может составить 30-35%, что грозит общенациональными отключениями электроэнергии.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркивает серьезные последствия атак России на энергетические объекты страны.
Зимой электроэнергия будет в домах украинцев по 5-6 часов — Коваленко
Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast выразил свое мнение по поводу масштабных отключений электроэнергии в Украине в зимний период.
Как пояснил Коваленко, по зиме прогноз базируется на двух вещах:
удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии — эксперт рассчитывает, что ситуация изменится к концу лета или началу отопительного сезона;
ремонте атомных блоков и других энергообъектов
В то же время плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления больше, чем летом. Впрочем, в свою очередь это будет зависеть от температуры. К примеру, если зимой будет +10 в среднем, то это будет хорошей новостью.
По мнению директора Yasno, этой зимой генерационный дефицит может составить 30-35%.
В настоящее время генерационный дефицит составляет от 15 до 25%.
Украинские электростанции стали одной из главных целей для РФ
Западные журналисты обращают внимание на то, что внутреннее производство электроэнергии в Украине на фоне регулярных атак врага упало почти втрое.
Если до начала полномасштабного вторжения РФ оно достигало около 55 гигаватт электроэнергии и было одним из крупнейших в Европе, то упало ниже 20 ГВт.
Ситуация становится все более критичной, учитывая тот факт, что страна-агрессорка вывела из строя или захватила более 50% электростанций Украины.
Украинские энергетические компании начали объявлять общенациональные отключения. Кроме того, они не только пытаются устранить повреждения, но и активно ищут альтернативные источники поставок электроэнергии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко не скрывает тот факт, последняя массированная атака России, которая произошла 1 июня, имела ужасающие последствия для энергетических объектов в 5 регионах.
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