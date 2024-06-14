Эксперты спрогнозировали сроки отключения электроэнергии для украинцев зимой
Категория
Экономика
Дата публикации

Эксперты спрогнозировали сроки отключения электроэнергии для украинцев зимой

Свет
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Источник:  Forbes Украина

Этой зимой украинцам могут давать свет на пять-шесть часов в день.

Главные тезисы

  • Прогнозируется, что украинцам зимой придется ограничивать потребление электроэнергии из-за генерационного дефицита.
  • Российская агрессия нанесла ущерб более 50% электростанций Украины, усложняя ситуацию с энергоснабжением в стране.
  • Украинские энергетические компании активно ищут альтернативные источники поставок электроэнергии для компенсации потерь.
  • Генерационный дефицит может составить 30-35%, что грозит общенациональными отключениями электроэнергии.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркивает серьезные последствия атак России на энергетические объекты страны.

Зимой электроэнергия будет в домах украинцев по 5-6 часов — Коваленко

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast выразил свое мнение по поводу масштабных отключений электроэнергии в Украине в зимний период.

Как пояснил Коваленко, по зиме прогноз базируется на двух вещах:

  • удастся ли увеличить физическую возможность импорта электроэнергии — эксперт рассчитывает, что ситуация изменится к концу лета или началу отопительного сезона;

  • ремонте атомных блоков и других энергообъектов

В то же время плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления больше, чем летом. Впрочем, в свою очередь это будет зависеть от температуры. К примеру, если зимой будет +10 в среднем, то это будет хорошей новостью.

Если будет -15о и более того, это для нас будет плохо. Ибо чем ниже температура, тем больше потребление на отопление.

Сергей Коваленко

Сергей Коваленко

Гендиректор компании Yasno

По мнению директора Yasno, этой зимой генерационный дефицит может составить 30-35%.

Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день — это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа предстоит обновить прогноз.

В настоящее время генерационный дефицит составляет от 15 до 25%.

Украинские электростанции стали одной из главных целей для РФ

Западные журналисты обращают внимание на то, что внутреннее производство электроэнергии в Украине на фоне регулярных атак врага упало почти втрое.

Если до начала полномасштабного вторжения РФ оно достигало около 55 гигаватт электроэнергии и было одним из крупнейших в Европе, то упало ниже 20 ГВт.

Ситуация становится все более критичной, учитывая тот факт, что страна-агрессорка вывела из строя или захватила более 50% электростанций Украины.

Украинские энергетические компании начали объявлять общенациональные отключения. Кроме того, они не только пытаются устранить повреждения, но и активно ищут альтернативные источники поставок электроэнергии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко не скрывает тот факт, последняя массированная атака России, которая произошла 1 июня, имела ужасающие последствия для энергетических объектов в 5 регионах.

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