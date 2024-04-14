Експерти вказали мету РФ під час її наступу відразу на трьох напрямках

Російська армія здійснює оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не об’єднані спільною стратегічною метою. Це дозволяє ворогу отримувати тактичні досягнення в одному з секторів за їхнім вибором.
РФ наступає одразу на трьох напрямках
Як зазначають експерти, українським силам потрібно буде дедалі більше зусиль, щоб захиститися від цих дій Росії, якщо США продовжать зволікати з наданням військової допомоги.
Вони припускають, що зусилля Росії на Лиманському, Часівярському та Покровському напрямках переслідують важливі з оперативної точки зору цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.
Зараз українські сили відчувають значну нестачу як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони, і російські сили використовують це.
Яка ситуація на фронті
На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ на плацдармах на лівобережжі Дніпра.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-