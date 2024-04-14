Эксперты указали цель РФ во время ее наступления сразу в трех направлениях

Российская армия совершает оперативные действия по крайней мере по трем направлениям, которые не объединены общей стратегической целью. Это позволяет врагу получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.
РФ наступает сразу в трех направлениях
Как отмечают эксперты, украинским силам потребуется все больше усилий, чтобы защититься от этих действий России, если США продолжат медлить с оказанием военной помощи.
Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часиверском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно .
Сейчас украинские силы испытывают значительную нехватку как артиллерийских снарядов, так и средств противовоздушной обороны, и российские силы используют это.
Какая ситуация на фронте
На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый, Опытное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск.
На Ореховском направлении в захватчики 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск на плацдармах на левобережье Днепра.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.
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