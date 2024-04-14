Эксперты указали цель РФ во время ее наступления сразу в трех направлениях

Российская армия совершает оперативные действия по крайней мере по трем направлениям, которые не объединены общей стратегической целью. Это позволяет врагу получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.

РФ наступает сразу в трех направлениях

Как отмечают эксперты, украинским силам потребуется все больше усилий, чтобы защититься от этих действий России, если США продолжат медлить с оказанием военной помощи.

Они предполагают, что усилия России на Лиманском, Часиверском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно .

Сейчас украинские силы испытывают значительную нехватку как артиллерийских снарядов, так и средств противовоздушной обороны, и российские силы используют это.

Российским силам, вероятно, не хватает возможностей проводить одновременно более одной эффективной широкомасштабной операции, как это было раньше, теперь они используют несколько наступательных усилий, чтобы снизить оборонные возможности Украины в условиях нехватки оружия. Оккупанты заставляют украинцев перераспределять свои оборонные ресурсы на театре действий, создавая таким образом уязвимые места, которыми можно воспользоваться, — считает ISW. Поделиться

Какая ситуация на фронте

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый, Опытное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении в захватчики 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск на плацдармах на левобережье Днепра.