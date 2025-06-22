Експолітв'язень Тихановський виступив з першою заявою щодо України

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський, який тривалий час був політичним бранцем режиму Лукашенка, заявив, що абсолютно підтримує Україну та її лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Опозиціонер підкреслив, що ніколи не був проросійським політиком.
- Тихановський додав, що він також докладе зусиль для знищення режиму Путіна.
Тихановський заявив про підтримку України
21 червня під час візиту до Білорусі посланця президента США Кіта Келлога білоруського опозиціонера 46-річного Сергія Тихановского звільнили після 5 років ув'язнення. Він покинув територію Білорусі.
Що важливо розуміти, загалом цього дня режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів.
22 червня Сергій Тихановський виступив з першою офіційною заявою:
Він також нагадав міжнародній спільноті, що ніколи не був проросійським політиком.
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