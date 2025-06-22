Експолітв'язень Тихановський виступив з першою заявою щодо України
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Політика
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Експолітв'язень Тихановський виступив з першою заявою щодо України

Тихановський заявив про підтримку України
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Джерело:  online.ua

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський, який тривалий час був політичним бранцем режиму Лукашенка, заявив, що абсолютно підтримує Україну та її лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Опозиціонер підкреслив, що ніколи не був проросійським політиком.
  • Тихановський додав, що він також докладе зусиль для знищення режиму Путіна.

Тихановський заявив про підтримку України

21 червня під час візиту до Білорусі посланця президента США Кіта Келлога білоруського опозиціонера 46-річного Сергія Тихановского звільнили після 5 років ув'язнення. Він покинув територію Білорусі.

Що важливо розуміти, загалом цього дня режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів.

22 червня Сергій Тихановський виступив з першою офіційною заявою:

Я абсолютно підтримую Україну. Президенту Зеленському випала така важка доля. Те, що я пережив, — ніщо в порівнянні з тим, що пережив він. Він для мене герой. Я підтримую його абсолютно і беззастережно.

Сергій Тихановський

Сергій Тихановський

Білоруський опозиціонер

Він також нагадав міжнародній спільноті, що ніколи не був проросійським політиком.

У мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог — режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде, — додав Тихановський.

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