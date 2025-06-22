Экс-политзаключенный Тихановский выступил с первым заявлением касательно Украины

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, долгое время являвшийся политическим пленником режима Лукашенко, заявил, что абсолютно поддерживает Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

Тихановский заявил о поддержке Украины

21 июня во время визита в Беларусь посланника президента США Кита Келлога беларуского оппозиционера 46-летнего Сергея Тихановского освободили после 5 лет заключения. Он покинул территорию Беларуси.

Что важно понимать, всего в этот день режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных.

22 июня Сергей Тихановский выступил с первым официальным заявлением:

Я абсолютно поддерживаю Украину. Президенту Зеленскому выпала столь трудная судьба. То, что я пережил, — ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня — герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно. Сергей Тихановский Беларуский оппозиционер

Он также напомнил международному сообществу, что никогда не являлся пророссийским политиком.