Экс-политзаключенный Тихановский выступил с первым заявлением касательно Украины
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Политика
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Экс-политзаключенный Тихановский выступил с первым заявлением касательно Украины

Тихановский заявил о поддержке Украины
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Источник:  online.ua

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, долгое время являвшийся политическим пленником режима Лукашенко, заявил, что абсолютно поддерживает Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Оппозиционер подчеркнул, что никогда не являлся пророссийским политиком.
  • Тихановский добавил, что он также приложит усилия для уничтожения режима Путина.

Тихановский заявил о поддержке Украины

21 июня во время визита в Беларусь посланника президента США Кита Келлога беларуского оппозиционера 46-летнего Сергея Тихановского освободили после 5 лет заключения. Он покинул территорию Беларуси.

Что важно понимать, всего в этот день режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных.

22 июня Сергей Тихановский выступил с первым официальным заявлением:

Я абсолютно поддерживаю Украину. Президенту Зеленскому выпала столь трудная судьба. То, что я пережил, — ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня — герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно.

Сергей Тихановский

Сергей Тихановский

Беларуский оппозиционер

Он также напомнил международному сообществу, что никогда не являлся пророссийским политиком.

У меня был бизнес, у меня были офисы в Москве, Киеве и в Литве. И все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг — режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет, — добавил Тихановский.

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