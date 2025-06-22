Экс-политзаключенный Тихановский выступил с первым заявлением касательно Украины

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, долгое время являвшийся политическим пленником режима Лукашенко, заявил, что абсолютно поддерживает Украину и ее лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Оппозиционер подчеркнул, что никогда не являлся пророссийским политиком.
- Тихановский добавил, что он также приложит усилия для уничтожения режима Путина.
Тихановский заявил о поддержке Украины
21 июня во время визита в Беларусь посланника президента США Кита Келлога беларуского оппозиционера 46-летнего Сергея Тихановского освободили после 5 лет заключения. Он покинул территорию Беларуси.
Что важно понимать, всего в этот день режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных.
22 июня Сергей Тихановский выступил с первым официальным заявлением:
Он также напомнил международному сообществу, что никогда не являлся пророссийским политиком.
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