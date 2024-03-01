Експорт морським коридором. Україна побила новий рекорд
Категорія
Економіка
Дата публікації

Експорт морським коридором. Україна побила новий рекорд

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Експорт морським коридором

Протягом лютого 2024 року Україні вдалося експортувати морським коридором рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн.

Експорт з України морським коридором продовжує збільшуватися

Віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков звертає увагу на те, що загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.

Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, з яких 5,2 млн тонн — продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не тільки українським коридором, а й у період повномасштабного вторгнення.

Олександр Кубраков

Олександр Кубраков

Віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури

За його словами, експорт через чорноморські порти поступово повертається до довоєнних показників.

Олександр Кубраков також наголосив, що 19 млн тонн із загального обсягу — зернові й олійні.

Що важливо розуміти, вантажі прямували в 42 країни.

Міністр звертає увагу на те, що станом на сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти.

Україна залишається одним із ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо стосовно експорту зернових до країн Африки та Азії, — підкреслив Олександр Кубраков.

Морський експорт України у січні сягнув довоєнного рівня

Як повідомив нещодавно глава Кабміну Денис Шмигаль, у січні наша країна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.

Вже пів року працює український морський логістичний коридор. Пів року тому ми зняли блокаду Чорного моря й активізували українську морську торгівлю, — заявив він.

Окрім того, наголошується, що паралельно вдалося запустити проєкт щодо страхування експорту від воєнних ризиків, а саме страхування суден, які заходять в українські порти.

Денис Шмигаль також звернув увагу на те, що станом на січень 2024 року новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів.

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