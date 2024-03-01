Експорт морським коридором. Україна побила новий рекорд

Експорт з України морським коридором продовжує збільшуватися

Віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков звертає увагу на те, що загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.

Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, з яких 5,2 млн тонн — продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не тільки українським коридором, а й у період повномасштабного вторгнення. Олександр Кубраков Віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури

За його словами, експорт через чорноморські порти поступово повертається до довоєнних показників.

Олександр Кубраков також наголосив, що 19 млн тонн із загального обсягу — зернові й олійні.

Що важливо розуміти, вантажі прямували в 42 країни.

Міністр звертає увагу на те, що станом на сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти.

Україна залишається одним із ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо стосовно експорту зернових до країн Африки та Азії, — підкреслив Олександр Кубраков. Поширити

Морський експорт України у січні сягнув довоєнного рівня

Як повідомив нещодавно глава Кабміну Денис Шмигаль, у січні наша країна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.

Вже пів року працює український морський логістичний коридор. Пів року тому ми зняли блокаду Чорного моря й активізували українську морську торгівлю, — заявив він. Поширити

Окрім того, наголошується, що паралельно вдалося запустити проєкт щодо страхування експорту від воєнних ризиків, а саме страхування суден, які заходять в українські порти.