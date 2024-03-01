Экспорт морским коридором. Украина побила новый рекорд

В феврале 2024 года Украине удалось экспортировать морским коридором рекордный объем грузов – 8 млн тонн.

Экспорт из Украины морским коридором продолжает увеличиваться

Вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков обращает внимание на то, что общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" достиг 28 млн тонн.

Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце года составил 8 млн. тонн, из которых 5,2 млн. тонн — продукция украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только по украинскому коридору, но и в период полномасштабного вторжения. Александр Кубраков Вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры

По его словам, экспорт через черноморские порты постепенно возвращается к довоенным показателям.

Александр Кубраков также подчеркнул, что 19 млн тонн из общего объема — зерновые и масличные.

Что важно понимать, грузы направлялись в 42 страны.

Министр обращает внимание на то, что на сегодняшний день более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты.

Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. Особенно по экспорту зерновых в страны Африки и Азии, — подчеркнул Александр Кубраков. Поделиться

Морской экспорт Украины в январе достиг довоенного уровня

Как сообщил недавно глава Кабмина Денис Шмигаль, в январе наша страна вышла на довоенные объемы экспорта морем благодаря функционированию украинского морского коридора.

Полгода уже работает украинский морской логистический коридор. Полгода назад мы сняли блокаду Черного моря и активизировали украинскую морскую торговлю, — заявил он. Поделиться

Кроме того, сообщается, что параллельно удалось запустить проект по страхованию экспорта от военных рисков, а именно страхование судов, входящих в украинские порты.