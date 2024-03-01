Экспорт морским коридором. Украина побила новый рекорд

В феврале 2024 года Украине удалось экспортировать морским коридором рекордный объем грузов – 8 млн тонн.
Экспорт из Украины морским коридором продолжает увеличиваться
Вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков обращает внимание на то, что общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" достиг 28 млн тонн.
По его словам, экспорт через черноморские порты постепенно возвращается к довоенным показателям.
Александр Кубраков также подчеркнул, что 19 млн тонн из общего объема — зерновые и масличные.
Что важно понимать, грузы направлялись в 42 страны.
Министр обращает внимание на то, что на сегодняшний день более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты.
Морской экспорт Украины в январе достиг довоенного уровня
Как сообщил недавно глава Кабмина Денис Шмигаль, в январе наша страна вышла на довоенные объемы экспорта морем благодаря функционированию украинского морского коридора.
Кроме того, сообщается, что параллельно удалось запустить проект по страхованию экспорта от военных рисков, а именно страхование судов, входящих в украинские порты.
Денис Шмигаль также обратил внимание, что по состоянию на январь 2024 года новым зерновым коридором уже прошли более 660 кораблей.
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