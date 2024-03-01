Экспорт морским коридором. Украина побила новый рекорд
Категория
Экономика
Дата публикации

Экспорт морским коридором. Украина побила новый рекорд

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Экспорт морским коридором
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В феврале 2024 года Украине удалось экспортировать морским коридором рекордный объем грузов – 8 млн тонн.

Экспорт из Украины морским коридором продолжает увеличиваться

Вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков обращает внимание на то, что общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" достиг 28 млн тонн.

Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце года составил 8 млн. тонн, из которых 5,2 млн. тонн — продукция украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только по украинскому коридору, но и в период полномасштабного вторжения.

Александр Кубраков

Александр Кубраков

Вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры

По его словам, экспорт через черноморские порты постепенно возвращается к довоенным показателям.

Александр Кубраков также подчеркнул, что 19 млн тонн из общего объема — зерновые и масличные.

Что важно понимать, грузы направлялись в 42 страны.

Министр обращает внимание на то, что на сегодняшний день более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты.

Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. Особенно по экспорту зерновых в страны Африки и Азии, — подчеркнул Александр Кубраков.

Морской экспорт Украины в январе достиг довоенного уровня

Как сообщил недавно глава Кабмина Денис Шмигаль, в январе наша страна вышла на довоенные объемы экспорта морем благодаря функционированию украинского морского коридора.

Полгода уже работает украинский морской логистический коридор. Полгода назад мы сняли блокаду Черного моря и активизировали украинскую морскую торговлю, — заявил он.

Кроме того, сообщается, что параллельно удалось запустить проект по страхованию экспорта от военных рисков, а именно страхование судов, входящих в украинские порты.

Денис Шмигаль также обратил внимание, что по состоянию на январь 2024 года новым зерновым коридором уже прошли более 660 кораблей.

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