Експрезидент Латвії Вейоніс закликав Захід готуватись до війни

Демократичні країни повинні ментально та технічно готуватись до екстремальних ситуацій, зокрема до війни. Тому Заходу потрібно збільшувати витрати на оборону, заявив колишній президент Латвії Раймонд Вейоніс.
Головні тези:
- Демократичні країни повинні підвищити ментальну та технічну готовність до екстремальних ситуацій, зокрема до війни.
- Експрезидент Латвії Раймонд Вейоніс наголошує на важливості готовності до оборони з першого дня та необхідності інвестування у збільшення оборонних можливостей.
- Колишній президент Латвії Вейоніс впевнений, що неготовність призведе до поразок на початку війни.
Заходу потрібно готуватись до війни
Колишній лідер Латвії зазначив, що мешканці Європи після закінчення Другої світової війни живуть спокійним життям і не готові до екстремальних ситуацій. Проте це варто змінити.
Демократичні країни повинні бути готовими чинити опір з першого дня. На думку Вейоніса, ментальна готовність не менш важлива, ніж технічна.
Ріст витрат на оборону є неминучим процесом. Тому країни повинні закладати на ці цілі більше грошей і розвивати економіку, аби була змога фінансувати оборонні витрати.
Росія буде готова напасти на країну НАТО через декілька років
Голова німецького оборонного відомства Борис Пісторіус вважає, що РФ спроможна буде напасти на якусь країну НАТО вже за декілька років. Саме тому Німеччина вже зараз повинна готуватись до можливого збройного конфлікту.
Міністр сказав, що до 2026 року Путін збільшить армію до 1,5 млн солдатів.
Під час обговорення бюджету ФРН Пісторіус зазначив, що на оборону виділили менше грошей, ніж він просив.
Зазначимо, що голова німецького міноборони мав рацію стосовно збільшення Росією армії, проте не вгадав з терміном. Путін підписав указ про збільшення ЗС РФ до 1,5 млн вже 16 вересня 2024 року.
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