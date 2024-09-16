Експрезидент Латвії Вейоніс закликав Захід готуватись до війни

Демократичні країни повинні ментально та технічно готуватись до екстремальних ситуацій, зокрема до війни. Тому Заходу потрібно збільшувати витрати на оборону, заявив колишній президент Латвії Раймонд Вейоніс.

Заходу потрібно готуватись до війни

Колишній лідер Латвії зазначив, що мешканці Європи після закінчення Другої світової війни живуть спокійним життям і не готові до екстремальних ситуацій. Проте це варто змінити.

Потрібно готувати людей до екстремальних ситуацій. Поки ще є час для цього. Щоб у разі кризи не починалося з поразок. Раймонд Вейоніс Експрезидент Латвійської Республіки

Демократичні країни повинні бути готовими чинити опір з першого дня. На думку Вейоніса, ментальна готовність не менш важлива, ніж технічна.

Ріст витрат на оборону є неминучим процесом. Тому країни повинні закладати на ці цілі більше грошей і розвивати економіку, аби була змога фінансувати оборонні витрати.

Звичайно, нам потрібно інвестувати у збільшення оборонних можливостей. Але треба розуміти, що є певне обмеження, скільки держава може собі дозволити таких витрат на цей час, — сказав Вейоніс. Поширити

Росія буде готова напасти на країну НАТО через декілька років

Голова німецького оборонного відомства Борис Пісторіус вважає, що РФ спроможна буде напасти на якусь країну НАТО вже за декілька років. Саме тому Німеччина вже зараз повинна готуватись до можливого збройного конфлікту.

Міністр сказав, що до 2026 року Путін збільшить армію до 1,5 млн солдатів.

Під час обговорення бюджету ФРН Пісторіус зазначив, що на оборону виділили менше грошей, ніж він просив.

Зазначимо, що голова німецького міноборони мав рацію стосовно збільшення Росією армії, проте не вгадав з терміном. Путін підписав указ про збільшення ЗС РФ до 1,5 млн вже 16 вересня 2024 року.