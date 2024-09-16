Экс-президент Латвии Вейонис призвал Запад готовиться к войне

Демократические страны должны ментально и технически готовиться к экстремальным ситуациям, в частности, к войне. Поэтому Западу нужно увеличивать расходы на оборону, заявил бывший президент Латвии Раймонд Вейонис.

Западу нужно готовиться к войне

Бывший лидер Латвии отметил, что жители Европы после окончания Второй мировой войны живут спокойной жизнью и не готовы к экстремальным ситуациям. Однако это следует изменить.

Нужно готовить людей к экстремальным ситуациям. Пока есть время для этого. Чтобы в случае кризиса не начиналось с поражений. Раймонд Вейонис Экс-президент Латвийской Республики

Демократические страны должны быть готовы сопротивляться с первого дня. По мнению Вейониса, ментальная готовность не менее важна, чем техническая.

Рост расходов на оборону является неизбежным процессом. Поэтому страны должны закладывать на эти цели больше денег и развивать экономику, чтобы была возможность финансировать оборонные расходы.

Конечно, нам нужно инвестировать в увеличение оборонных возможностей. Но надо понимать, что есть определенное ограничение, сколько государство может себе позволить таких расходов в настоящее время, — сказал Вейонис. Поделиться

Россия будет готова напасть на страну НАТО через несколько лет

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус считает, что РФ будет способна напасть на какую-то страну НАТО уже через несколько лет. Именно поэтому Германия должна готовиться к возможному вооруженному конфликту.

Министр сказал, что к 2026 году Путин увеличит армию до 1,5 млн солдат.

При обсуждении бюджета ФРГ Писториус отметил, что на оборону выделили меньше денег, чем он просил.

Отметим, что глава немецкого минобороны был прав относительно увеличения Россией армии, однако не угадал со сроком. Путин подписал указ об увеличении ВС РФ до 1,5 млн уже 16 сентября 2024 года.