Russian drone hits passenger train in Sumy region

Russia continues to strike at Ukraine's civilian infrastructure and logistics.
Points of attention
- A Russian drone attacked a passenger train in Sumy region, highlighting Russia's continuous targeting of Ukraine's civilian infrastructure.
- Thanks to the prompt response of Ukrzaliznytsia Monitoring Team, there were no casualties among passengers despite the attack on the train.
Russia attacked a passenger train in Sumy region
In Sumy region, a Russian UAV hit a passenger train on March 14 on the Smorodine — Vorozhba route.
This was announced by Oleksiy Kuleba, Deputy Prime Minister for the Reconstruction of Ukraine — Minister of Community and Territorial Development.
This is further evidence that Russia is deliberately attacking civilian transport, trying to disrupt civilian logistics in frontline regions.
More on the topic
- Category
- Ukraine
- Publication date
-
- Додати до обраного
-
- Category
- Ukraine
- Publication date
-
- Додати до обраного
-
- Category
- Ukraine
- Publication date
-
- Додати до обраного
-