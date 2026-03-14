Russian drone hits passenger train in Sumy region
Russia continues to strike at Ukraine's civilian infrastructure and logistics.

  • A Russian drone attacked a passenger train in Sumy region, highlighting Russia's continuous targeting of Ukraine's civilian infrastructure.
  • Thanks to the prompt response of Ukrzaliznytsia Monitoring Team, there were no casualties among passengers despite the attack on the train.

Russia attacked a passenger train in Sumy region

In Sumy region, a Russian UAV hit a passenger train on March 14 on the Smorodine — Vorozhba route.

This was announced by Oleksiy Kuleba, Deputy Prime Minister for the Reconstruction of Ukraine — Minister of Community and Territorial Development.

The impact fell on the tail locomotive. There were no victims or injuries. The Ukrzaliznytsia monitoring team responded promptly: passengers were evacuated in time, and the team quickly uncoupled the cars from the locomotive.

Deputy Prime Minister for the Reconstruction of Ukraine — Minister of Community and Territorial Development

Train after Russian attack

This is further evidence that Russia is deliberately attacking civilian transport, trying to disrupt civilian logistics in frontline regions.

