Российский дрон ударил по пассажирскому поезду в Сумской области

Россия продолжает избивать по гражданской инфраструктуре и логистике Украины.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал пассажирский поезд в Сумской области, вызвав нападение на гражданскую инфраструктуру.
- Благодаря оперативной реакции Мониторинговой команды Укрзализныци в инциденте не пострадали пассажиры.
Россия атаковала пассажирский поезд в Сумской области
В Сумской области российский БпЛА 14 марта ударил по пассажирскому поезду сообщением «Смородино — Ворожба».
Об этом сообщил Алексей Кулеба, Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.
Это очередное доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданский транспорт, пытаясь сорвать работу гражданской логистики в регионах прифронтовых.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-