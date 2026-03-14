Российский дрон ударил по пассажирскому поезду в Сумской области

Россия продолжает избивать по гражданской инфраструктуре и логистике Украины.

Россия атаковала пассажирский поезд в Сумской области

В Сумской области российский БпЛА 14 марта ударил по пассажирскому поезду сообщением «Смородино — Ворожба».

Об этом сообщил Алексей Кулеба, Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Удар пришелся на хвостовой тепловоз. Жертв и пострадавших нет. Мониторинговая команда "Укрзализныци" оперативно отреагировала: пассажиров вовремя эвакуировали, а бригада быстро отцепила вагоны от локомотива. Алексей Кулеба Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий

Поезд после атаки РФ

Это очередное доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданский транспорт, пытаясь сорвать работу гражданской логистики в регионах прифронтовых.