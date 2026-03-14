Российский дрон ударил по пассажирскому поезду в Сумской области
Россия продолжает избивать по гражданской инфраструктуре и логистике Украины.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал пассажирский поезд в Сумской области, вызвав нападение на гражданскую инфраструктуру.
  • Благодаря оперативной реакции Мониторинговой команды Укрзализныци в инциденте не пострадали пассажиры.

Россия атаковала пассажирский поезд в Сумской области

В Сумской области российский БпЛА 14 марта ударил по пассажирскому поезду сообщением «Смородино — Ворожба».

Об этом сообщил Алексей Кулеба, Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Удар пришелся на хвостовой тепловоз. Жертв и пострадавших нет. Мониторинговая команда "Укрзализныци" оперативно отреагировала: пассажиров вовремя эвакуировали, а бригада быстро отцепила вагоны от локомотива.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий

Поезд после атаки РФ

Это очередное доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданский транспорт, пытаясь сорвать работу гражданской логистики в регионах прифронтовых.

Атака РФ на поезд в Шостке — восемь человек госпитализировали
Российский дрон атаковал поезд под Краматорском
Дрон РФ ударил по поезду на Днепропетровщине — есть погибший и раненые
