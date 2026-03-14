Російський дрон ударив по пасажирському потягу на Сумщині

Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі та логістиці України.
Головні тези:
- Російський дрон вдарив по пасажирському потягу на Сумщині, спричинивши атаку на цивільну інфраструктуру.
- Інцидент не призвів до жертв серед пасажирів завдяки оперативній реакції Моніторингової команди Укрзалізниці.
Росія атакувала пасажирський потяг на Сумщині
На Сумщині російський БпЛА 14 березня вдарив по пасажирському потягу сполученням «Смородине — Ворожба».
Про це повідомив Олексій Кулеба, Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій.
Це черговий доказ того, що Росія свідомо атакує цивільний транспорт, намагаючись зірвати роботу цивільної логістики у прифронтових регіонах.
