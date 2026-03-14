Російський дрон ударив по пасажирському потягу на Сумщині

Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі та логістиці України.

Росія атакувала пасажирський потяг на Сумщині

На Сумщині російський БпЛА 14 березня вдарив по пасажирському потягу сполученням «Смородине — Ворожба».

Про це повідомив Олексій Кулеба, Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій.

Удар припав на хвостовий тепловоз. Жертв і постраждалих немає. Моніторингова команда Укрзалізниці оперативно відреагувала: пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива. Олексій Кулеба Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій

Потяг після атаки РФ

Це черговий доказ того, що Росія свідомо атакує цивільний транспорт, намагаючись зірвати роботу цивільної логістики у прифронтових регіонах.