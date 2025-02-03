Естонія надасть пакет допомоги на суму 600 млн євро для ВМС України

План відновлення морської галузі України передбачає надання пакета підтримки з боку Естонії Військово-Морським силам на 600 млн євро та містить засоби захисту інфраструктури під час війни.
Головні тези:
- Естонія підтримає ВМС України пакетом допомоги на суму 600 млн євро засобами захисту інфраструктури під час війни.
- Перша частина плану відновлення морської галузі України передбачає виділення майже 25% суми пакета на потреби Військово-Морських Сил.
- Пакет військової допомоги від Естонії буде зібраний із запасів Збройних сил країни та міститиме різні види боєприпасів та засоби балістичного захисту.
- Новий пакет допомоги підтримає не лише Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії.
- Співпраця між Україною та Естонією у сфері військово-морської справи є важливим кроком у зміцненні обороноздатності регіону.
Естонія підтримає ВМС України: як саме
Про це повідомив міністр інфраструктури Естонії Володимир Свєт.
Чиновник зауважив, що План відновлення морської галузі містить засоби захисту української інфраструктури вже під час війни.
Міністр додав, що Естонія зосередиться і на підтримці цивільної складової, зокрема ініціативі “Зерно з України” та підвищенні потенціалів українських портів.
Естонія вже передала ДП "Морська пошуково-рятувальна служба" новий рятувально-пошуковий катер.
Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Естонії
Представники Міноборони Естонії зазначили, що новий пакет військової допомоги Україні буде зібраний із запасів Збройних сил країни із врахуванням потреб українських військових, однак без завдання шкоди обороноспроможності самій Естонії.
Пакет міститиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.
Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії, — зазначає Ханно Певкур.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-