Естонія надасть пакет допомоги на суму 600 млн євро для ВМС України

План відновлення морської галузі України передбачає надання пакета підтримки з боку Естонії Військово-Морським силам на 600 млн євро та містить засоби захисту інфраструктури під час війни.

Естонія підтримає ВМС України: як саме

Перша частина плану, яку ми вважаємо найнагальнішою, відповідає на найбільші потреби українського флоту і морської галузі. До неї входить пакет на близько 600 мільйонів євро. Його розподілили на те, що необхідно Військово-Морським силам, і на потреби подвійного використання. Частка для ВМС становить приблизно 25%. Це найнагальніші запити для операцій у морі. Поширити

Про це повідомив міністр інфраструктури Естонії Володимир Свєт.

Чиновник зауважив, що План відновлення морської галузі містить засоби захисту української інфраструктури вже під час війни.

Міністр додав, що Естонія зосередиться і на підтримці цивільної складової, зокрема ініціативі “Зерно з України” та підвищенні потенціалів українських портів.

27 січня віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт підписали в Одесі меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Плану відновлення морської галузі України. Поширити

Естонія вже передала ДП "Морська пошуково-рятувальна служба" новий рятувально-пошуковий катер.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Естонії

Представники Міноборони Естонії зазначили, що новий пакет військової допомоги Україні буде зібраний із запасів Збройних сил країни із врахуванням потреб українських військових, однак без завдання шкоди обороноспроможності самій Естонії.

Пакет міститиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.