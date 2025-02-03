Эстония предоставит пакет помощи на сумму 600 млн евро для ВМС Украины

План восстановления морской отрасли Украины предусматривает предоставление пакета поддержки со стороны Эстонии Военно-Морским силам на 600 млн. евро и содержит средства защиты инфраструктуры во время войны.
Главные тезисы
- Пакет помощи от Эстонии для ВМС Украины составляет 600 млн евро и предусматривает средства защиты инфраструктуры во время войны.
- В плане восстановления морской отрасли Украины около 25% средств выделено на нужды военно-морских сил, охватывая различные виды боеприпасов и средства баллистической защиты.
- Эстония поддержит ВМС Украины, а также сферу экономики и безопасность страны, предоставляя помощь инициативам в гражданской области и укрепляя обороноспособность.
- Сотрудничество между Украиной и Эстонией в сфере военно-морского дела является важным шагом в укреплении обороноспособности региона.
- Пакет военной помощи от Эстонии будет содержать военно-морскую форму, приборы наблюдения, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов, не отрицая важности обороноспособности самой Эстонии.
Эстония поддержит ВМС Украины: как именно
Об этом сообщил министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.
Чиновник отметил, что План восстановления морской отрасли содержит средства защиты украинской инфраструктуры уже во время войны.
Министр добавил, что Эстония сосредоточится и на поддержке гражданской составляющей, в частности, инициативе "Зерно из Украины" и повышении потенциалов украинских портов.
Эстония уже передала ГП "Морская поисково-спасательная служба" новый спасательно-поисковый катер.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Эстонии
Представители Минобороны Эстонии отметили, что новый пакет военной помощи Украине будет собран из запасов Вооруженных сил страны с учетом потребностей украинских военных, однако без ущерба обороноспособности самой Эстонии.
Пакет будет содержать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.
Этот пакет помощи не будет последним, и скоро мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это не только поддержит Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии, отмечает Ханно Певкур.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-