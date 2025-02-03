Эстония предоставит пакет помощи на сумму 600 млн евро для ВМС Украины

План восстановления морской отрасли Украины предусматривает предоставление пакета поддержки со стороны Эстонии Военно-Морским силам на 600 млн. евро и содержит средства защиты инфраструктуры во время войны.

Эстония поддержит ВМС Украины: как именно

Первая часть плана, которую мы считаем самой неотложной, отвечает на наибольшие потребности украинского флота и морской отрасли. В нее входит пакет около 600 миллионов евро. Его разделили на то, что необходимо Военно-Морским силам, и на нужды двойного использования. Доля для ВМС составляет примерно 25%. Это самые неотложные запросы для операций в море. Поделиться

Об этом сообщил министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

Чиновник отметил, что План восстановления морской отрасли содержит средства защиты украинской инфраструктуры уже во время войны.

Министр добавил, что Эстония сосредоточится и на поддержке гражданской составляющей, в частности, инициативе "Зерно из Украины" и повышении потенциалов украинских портов.

27 января вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и министр инфраструктуры Эстонии Владимир Мир подписали в Одессе меморандум о взаимопонимании по реализации Плана восстановления морской отрасли Украины. Поделиться

Эстония уже передала ГП "Морская поисково-спасательная служба" новый спасательно-поисковый катер.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Эстонии

Представители Минобороны Эстонии отметили, что новый пакет военной помощи Украине будет собран из запасов Вооруженных сил страны с учетом потребностей украинских военных, однако без ущерба обороноспособности самой Эстонии.

Пакет будет содержать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.