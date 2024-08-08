Естонія запровадила посилений митний кордон на кордоні з РФ. Що відомо
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Естонія запровадила посилений митний кордон на кордоні з РФ. Що відомо

Естонія запровадила посилений митний кордон на кордоні з РФ. Що відомо
Джерело:  ERR

З 8 серпня Естонія запроваджує посилений митний контроль на всіх прикордонних пунктах із Росією - у Нарві, Лухамаа і Койдула.

Головні тези:

  • Естонія впроваджує посилений митний контроль на кордонах з Росією для унеможливлення незаконного транзиту товарів, які можуть мати військове застосування.
  • Міністр фінансів Юрген Лігі пояснює, що нові заходи передбачають візуальний контроль, рентген та додаткові огляди для пасажирів та транспортних засобів.
  • Естонія також будує антидронну стіну на кордоні з Росією для виявлення та стримування безпілотників, що вважається важливим для забезпечення безпеки.

Чому Естонія запровадила посилений митний кордон на кордоні з РФ

Як повідомили в уряді Естонії, цей захід необхідний для унеможливлення незаконного транзиту товарів, які можуть використовуватися у військових цілях або являють собою готівкові кошти.

Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі зазначив, що найчастіше в деклараціях вказують треті країни як пункт призначення, однак практика показує, що товари залишаються в Росії.

Посилений контроль означає, що кожен, хто прямує до Росії, буде взаємодіяти з естонською владою. Щодо пасажирів це виражатиметься у візуальному контролі та опитуванні, а в разі підозр — у додатковому огляді особистих речей і використанні рентгена, — пояснив Лігі.

Транспортні засоби також будуть піддаватися ретельному огляду, за необхідності з використанням рентгена. Документи на товари перевірятимуться насамперед, а за необхідності проводитиметься додатковий огляд, розвантаження та перерахунок товарів.

Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки та дотримання міжнародних санкцій, підкреслив міністр.

Естонія будуватиме антидронну стіну з Росією

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що план передбачає покриття всього східного кордону технікою, здатною виявляти та відображати безпілотники, а також забезпечення такого потенціалу у великих містах.

Це унікальна ініціатива такого масштабу. Виявлення безпілотників та протидія їм вкрай важливі як для стримування, так і для заходів у відповідь на діяльність з надання впливу з боку наших східних сусідів.

Міністр зазначив, що в найближчому майбутньому потрібно бути готовими до того, що Росія все частіше намагатиметься порушити їхнє життя за допомогою безпілотників, оскільки фізично проникнути на територію Естонії стає дедалі складніше.

А заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар повідомив, що з погляду поліції важливо покрити весь східний кордон та великі міста стаціонарними засобами виявлення та відображення безпілотників, і Департамент поліції та прикордонної охорони разом із партнерами розробляє відповідний план.

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