Естонія запровадила посилений митний кордон на кордоні з РФ. Що відомо

З 8 серпня Естонія запроваджує посилений митний контроль на всіх прикордонних пунктах із Росією - у Нарві, Лухамаа і Койдула.
Головні тези:
- Естонія впроваджує посилений митний контроль на кордонах з Росією для унеможливлення незаконного транзиту товарів, які можуть мати військове застосування.
- Міністр фінансів Юрген Лігі пояснює, що нові заходи передбачають візуальний контроль, рентген та додаткові огляди для пасажирів та транспортних засобів.
- Естонія також будує антидронну стіну на кордоні з Росією для виявлення та стримування безпілотників, що вважається важливим для забезпечення безпеки.
Чому Естонія запровадила посилений митний кордон на кордоні з РФ
Як повідомили в уряді Естонії, цей захід необхідний для унеможливлення незаконного транзиту товарів, які можуть використовуватися у військових цілях або являють собою готівкові кошти.
Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі зазначив, що найчастіше в деклараціях вказують треті країни як пункт призначення, однак практика показує, що товари залишаються в Росії.
Транспортні засоби також будуть піддаватися ретельному огляду, за необхідності з використанням рентгена. Документи на товари перевірятимуться насамперед, а за необхідності проводитиметься додатковий огляд, розвантаження та перерахунок товарів.
Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки та дотримання міжнародних санкцій, підкреслив міністр.
Естонія будуватиме антидронну стіну з Росією
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що план передбачає покриття всього східного кордону технікою, здатною виявляти та відображати безпілотники, а також забезпечення такого потенціалу у великих містах.
Міністр зазначив, що в найближчому майбутньому потрібно бути готовими до того, що Росія все частіше намагатиметься порушити їхнє життя за допомогою безпілотників, оскільки фізично проникнути на територію Естонії стає дедалі складніше.
А заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар повідомив, що з погляду поліції важливо покрити весь східний кордон та великі міста стаціонарними засобами виявлення та відображення безпілотників, і Департамент поліції та прикордонної охорони разом із партнерами розробляє відповідний план.
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