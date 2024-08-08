Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ. Что известно

С 8 августа Эстония вводит усиленный таможенный контроль на всех пограничных пунктах с Россией — в Нарве, Лухамаа и Койдуле.

Почему Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ

Как сообщили в правительстве Эстонии, эта мера необходима для предотвращения незаконного транзита товаров, которые могут использоваться в военных целях или представляют собой наличные средства.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил, что чаще всего в декларациях указывают третьи страны как пункт назначения, однако практика показывает, что товары остаются в России.

Усиленный контроль означает, что каждый, кто направляется в Россию, будет взаимодействовать с эстонскими властями. Что касается пассажиров, это будет выражаться в визуальном контроле и опросе, а в случае подозрений — в дополнительном осмотре личных вещей и использовании рентгена, — объяснил Лиги. Поделиться

Транспортные средства также будут подвергаться тщательному осмотру при необходимости с использованием рентгена. Документы на товары будут проверяться, а при необходимости будет проводиться дополнительный осмотр, разгрузка и перерасчет товаров.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение международных санкций, подчеркнул министр.

Эстония будет строить антидронную стену с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что план предусматривает покрытие всей восточной границы техникой, способной выявлять и отображать беспилотники, а также обеспечение такого потенциала в крупных городах.

Это уникальная инициатива такого масштаба. Выявление беспилотников и противодействие им крайне важны как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния со стороны наших восточных соседей. Поделиться

Министр отметил, что в ближайшем будущем нужно быть готовым к тому, что Россия все чаще будет пытаться нарушить их жизнь с помощью беспилотников, поскольку физически проникнуть на территорию Эстонии становится все сложнее.