Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ. Что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ. Что известно

Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ. Что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  ERR

С 8 августа Эстония вводит усиленный таможенный контроль на всех пограничных пунктах с Россией — в Нарве, Лухамаа и Койдуле.

Главные тезисы

  • Эстония ввела усиленный таможенный контроль на пограничных пунктах с Россией для предотвращения незаконного транзита товаров, которые могут использоваться в военных целях.
  • Усиленный контроль включает в себя визуальный осмотр, опросы пассажиров, дополнительные проверки транспортных средств и товаров с применением рентгена.
  • В связи с ростом угрозы беспилотников со стороны России, Эстония планирует построить антидронную стену на восточной границе, что позволит обнаруживать и противодействовать беспилотным аппаратам.

Почему Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ

Как сообщили в правительстве Эстонии, эта мера необходима для предотвращения незаконного транзита товаров, которые могут использоваться в военных целях или представляют собой наличные средства.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил, что чаще всего в декларациях указывают третьи страны как пункт назначения, однако практика показывает, что товары остаются в России.

Усиленный контроль означает, что каждый, кто направляется в Россию, будет взаимодействовать с эстонскими властями. Что касается пассажиров, это будет выражаться в визуальном контроле и опросе, а в случае подозрений — в дополнительном осмотре личных вещей и использовании рентгена, — объяснил Лиги.

Транспортные средства также будут подвергаться тщательному осмотру при необходимости с использованием рентгена. Документы на товары будут проверяться, а при необходимости будет проводиться дополнительный осмотр, разгрузка и перерасчет товаров.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение международных санкций, подчеркнул министр.

Эстония будет строить антидронную стену с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что план предусматривает покрытие всей восточной границы техникой, способной выявлять и отображать беспилотники, а также обеспечение такого потенциала в крупных городах.

Это уникальная инициатива такого масштаба. Выявление беспилотников и противодействие им крайне важны как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния со стороны наших восточных соседей.

Министр отметил, что в ближайшем будущем нужно быть готовым к тому, что Россия все чаще будет пытаться нарушить их жизнь с помощью беспилотников, поскольку физически проникнуть на территорию Эстонии становится все сложнее.

А заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар сообщил, что с точки зрения полиции важно покрыть всю восточную границу и крупные города стационарными средствами обнаружения и отражения беспилотников, и Департамент полиции и пограничной охраны вместе с партнерами разрабатывает план.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Эстонии Карис подписал закон о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины
рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Эстонии описала простую формулу победы Украины в войне с РФ
Кая Каллас
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Эстонии Карис призвал союзников максимально увеличить поддержку Украины
Президент Эстонии Карис призвал союзников максимально увеличить поддержку Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?