Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ. Что известно

С 8 августа Эстония вводит усиленный таможенный контроль на всех пограничных пунктах с Россией — в Нарве, Лухамаа и Койдуле.
Главные тезисы
- Эстония ввела усиленный таможенный контроль на пограничных пунктах с Россией для предотвращения незаконного транзита товаров, которые могут использоваться в военных целях.
- Усиленный контроль включает в себя визуальный осмотр, опросы пассажиров, дополнительные проверки транспортных средств и товаров с применением рентгена.
- В связи с ростом угрозы беспилотников со стороны России, Эстония планирует построить антидронную стену на восточной границе, что позволит обнаруживать и противодействовать беспилотным аппаратам.
Почему Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ
Как сообщили в правительстве Эстонии, эта мера необходима для предотвращения незаконного транзита товаров, которые могут использоваться в военных целях или представляют собой наличные средства.
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил, что чаще всего в декларациях указывают третьи страны как пункт назначения, однако практика показывает, что товары остаются в России.
Транспортные средства также будут подвергаться тщательному осмотру при необходимости с использованием рентгена. Документы на товары будут проверяться, а при необходимости будет проводиться дополнительный осмотр, разгрузка и перерасчет товаров.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение международных санкций, подчеркнул министр.
Эстония будет строить антидронную стену с Россией
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что план предусматривает покрытие всей восточной границы техникой, способной выявлять и отображать беспилотники, а также обеспечение такого потенциала в крупных городах.
Министр отметил, что в ближайшем будущем нужно быть готовым к тому, что Россия все чаще будет пытаться нарушить их жизнь с помощью беспилотников, поскольку физически проникнуть на территорию Эстонии становится все сложнее.
А заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар сообщил, что с точки зрения полиции важно покрыть всю восточную границу и крупные города стационарными средствами обнаружения и отражения беспилотников, и Департамент полиции и пограничной охраны вместе с партнерами разрабатывает план.
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