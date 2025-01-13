Естонські опозиціонери ініціювали законопроєкт щодо закриття кордону з Росією

В Естонії опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.
Головні тези:
- Опозиційна партія “Вітчизна” ініціювала законопроєкт щодо закриття кордону з Росією через гібридні атаки та загрозу безпеці.
- Лідер партії наголосив на необхідності закриття кордону у зв'язку з терористичним актом у Фінській затоці та іншими загрозами.
- Зазначено, що основна мета закриття кордону — захист естонської та європейської інфраструктури від російських диверсій та саботажу.
В Естонії планують закрити кордон з Росією
Зазначається, що лідер "Вітчизни" Урмас Рейнсалу довів необхідність законопроєкту кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.
Рейнсалу нагадав, що у грудні минулого року було зафіксовано масштабний терористичний акт у Фінській затоці з метою руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури.
Він вважає, що з огляду на нинішню безпекову ситуацію доречно закрити кордон між Естонією та Росією. При цьому органи безпеки та уряд Естонії мають відповідні технічні можливості та правові підстави.
Росія навмисно атакує інфраструктуру ЄС
Голова зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що численні випадки диверсій у країнах Європи, які фіксують протягом останніх місяців, є частиною скоординованих дій Росії з дестабілізації європейської інфраструктури.
Голова зовнішньої дипломатії ЄС згадала про пошкодження підводного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, у причетності до якого Фінляндія підозрює танкер тіньового флоту РФ Eagle S.
Каллас зазначила, що у зв’язку з цим та іншими аналогічними випадками буде введено більш жорсткі заходи щодо російських суден.
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