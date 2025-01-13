Эстонские оппозиционеры инициировали законопроект насчет закрытия границы с Россией

В Эстонии планируют закрыть границу с Россией

Отмечается, что лидер "Отечества" Урмас Рейнсалу доказал необходимость законопроекта несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

И партнерские спецслужбы и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб. Пограничная охрана Российской Федерации сделала враждебный шаг, сняв с реки Нарва буи, обозначающие границу. Поделиться

Рейнсалу напомнил, что в декабре прошлого года был зафиксирован масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры.

Он считает, что, учитывая нынешнюю ситуацию, уместно закрыть границу между Эстонией и Россией. При этом у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие технические возможности и правовые основания.

Россия намеренно атакует инфраструктуру ЕС

Глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что многочисленные случаи диверсий в странах Европы, которые фиксируют в последние месяцы, являются частью скоординированных действий России по дестабилизации европейской инфраструктуры.

По словам Каллас, количество случаев диверсий значительно возросло после разрешения Россией преступной войны против Украины. Поделиться

Глава внешней дипломатии ЕС упомянула о повреждении подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому Финляндия подозревает танкер теневого флота РФ Eagle S.