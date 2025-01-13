Эстонские оппозиционеры инициировали законопроект насчет закрытия границы с Россией

В Эстонии оппозиционная партия "Отечество" инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.
Главные тезисы
- Оппозиционная партия “Отечество” в Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с Россией в связи с гибридными атаками и угрозами безопасности.
- Лидер партии подчеркнул, что закрытие границы необходимо для защиты инфраструктуры от российских диверсий и саботажа.
- Уровень угрозы стал особенно острой после террористического акта в Финском заливе, планирования которого организацией, предположительно, является Россия.
В Эстонии планируют закрыть границу с Россией
Отмечается, что лидер "Отечества" Урмас Рейнсалу доказал необходимость законопроекта несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.
Рейнсалу напомнил, что в декабре прошлого года был зафиксирован масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры.
Он считает, что, учитывая нынешнюю ситуацию, уместно закрыть границу между Эстонией и Россией. При этом у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие технические возможности и правовые основания.
Россия намеренно атакует инфраструктуру ЕС
Глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что многочисленные случаи диверсий в странах Европы, которые фиксируют в последние месяцы, являются частью скоординированных действий России по дестабилизации европейской инфраструктуры.
Глава внешней дипломатии ЕС упомянула о повреждении подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому Финляндия подозревает танкер теневого флота РФ Eagle S.
Каллас отметила, что в этой связи и другими аналогичными случаями будут введены более жесткие меры в отношении российских судов.
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