Эстонские оппозиционеры инициировали законопроект насчет закрытия границы с Россией
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Мир
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Эстонские оппозиционеры инициировали законопроект насчет закрытия границы с Россией

Нарва
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Источник:  ERR

В Эстонии оппозиционная партия "Отечество" инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Главные тезисы

  • Оппозиционная партия “Отечество” в Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с Россией в связи с гибридными атаками и угрозами безопасности.
  • Лидер партии подчеркнул, что закрытие границы необходимо для защиты инфраструктуры от российских диверсий и саботажа.
  • Уровень угрозы стал особенно острой после террористического акта в Финском заливе, планирования которого организацией, предположительно, является Россия.

В Эстонии планируют закрыть границу с Россией

Отмечается, что лидер "Отечества" Урмас Рейнсалу доказал необходимость законопроекта несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

И партнерские спецслужбы и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб. Пограничная охрана Российской Федерации сделала враждебный шаг, сняв с реки Нарва буи, обозначающие границу.

Рейнсалу напомнил, что в декабре прошлого года был зафиксирован масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры.

Он считает, что, учитывая нынешнюю ситуацию, уместно закрыть границу между Эстонией и Россией. При этом у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие технические возможности и правовые основания.

Россия намеренно атакует инфраструктуру ЕС

Глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что многочисленные случаи диверсий в странах Европы, которые фиксируют в последние месяцы, являются частью скоординированных действий России по дестабилизации европейской инфраструктуры.

По словам Каллас, количество случаев диверсий значительно возросло после разрешения Россией преступной войны против Украины.

Глава внешней дипломатии ЕС упомянула о повреждении подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому Финляндия подозревает танкер теневого флота РФ Eagle S.

Каллас отметила, что в этой связи и другими аналогичными случаями будут введены более жесткие меры в отношении российских судов.

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