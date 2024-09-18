«Фактор-Друк» відновлює роботу в Харкові після руйнівного удару РФ

Харківське підприємство «Фактор-Друк», яке зачинилось після обстрілу російськими ракетами 23 травня 2024 року, відновило свою роботу. Зараз воно займається набором персоналу та друкує підручники для шкіл.

«Фактор-Друк» відновлює роботу у Харкові

Приміщення, яке постраждали від ракетного обстрілу, вже частково відновили. Підприємство закупило та встановило нове обладнання.

«Зараз основне, що ми можемо, — це друкувати. Ми друкували «Історію України», «Всесвітню історію», «Фізику», «Мистецтво», взагалі багато підручників, — розповіла генеральна директорка друкарні «Фактор-Друк» Тетяна Гринюк. Поширити

Основне влучання було в палітурний цех. Його вже відновили.

За попередніми підрахунками, сума збитків від російського ракетного удару складає приблизно 10 млн євро. Цифра не остаточна.

Підприємство вже відкрилось у Харкові, проте воно поки що не може займатись виробництвом повного циклу, тобто від створення проєкту до обкладинки. Тому «Фактор-Друк» співпрацює з іншими друкарнями.

Російські ракети пошкодили друкарню у Харкові, є жертви

Авіація РФ атакувала типографію 23 травня 2024 року. У результаті ракетного удару загинуло семеро людей, 22 отримали поранення.

«Фактор-Друк» до обстрілу виготовляв книжки майже для всіх вітчизняних видавництв.

Через обстріл розпочалася пожежа, вигоріло близько тисячі кв м, було знищено унікальне обладнання, згоріло 50 тис книг.