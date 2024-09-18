«Фактор-Друк» відновлює роботу в Харкові після руйнівного удару РФ

Харківське підприємство «Фактор-Друк», яке зачинилось після обстрілу російськими ракетами 23 травня 2024 року, відновило свою роботу. Зараз воно займається набором персоналу та друкує підручники для шкіл.
Головні тези:
- «Фактор-Друк» відновив роботу в Харкові після обстрілу російськими ракетами.
- Підприємство зараз здійснює друк підручників для шкіл та співпрацює з іншими друкарнями.
- Російський ракетний удар призвів до збитків у розмірі приблизно 10 млн євро.
- 23 травня 2024 року російська армія обстріляла друкарню «Фактор-Друк» з комплексу С-300, що призвело до жертв та серйозних руйнувань.
«Фактор-Друк» відновлює роботу у Харкові
Приміщення, яке постраждали від ракетного обстрілу, вже частково відновили. Підприємство закупило та встановило нове обладнання.
Основне влучання було в палітурний цех. Його вже відновили.
За попередніми підрахунками, сума збитків від російського ракетного удару складає приблизно 10 млн євро. Цифра не остаточна.
Підприємство вже відкрилось у Харкові, проте воно поки що не може займатись виробництвом повного циклу, тобто від створення проєкту до обкладинки. Тому «Фактор-Друк» співпрацює з іншими друкарнями.
Російські ракети пошкодили друкарню у Харкові, є жертви
Авіація РФ атакувала типографію 23 травня 2024 року. У результаті ракетного удару загинуло семеро людей, 22 отримали поранення.
«Фактор-Друк» до обстрілу виготовляв книжки майже для всіх вітчизняних видавництв.
Через обстріл розпочалася пожежа, вигоріло близько тисячі кв м, було знищено унікальне обладнання, згоріло 50 тис книг.
Російська армія обстріляла підприємство з комплексу С-300. По друкарні та прилеглій території випустили три ракети.
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