«Фактор-Друк» возобновляет работу в Харькове после разрушительного удара РФ

Харьковское предприятие «Фактор-Друк», которое закрылось после обстрела российскими ракетами 23 мая 2024 года, возобновило свою работу. Сейчас оно занимается набором персонала и печатает учебники для школ.
Главные тезисы
- «Фактор-Друк» возобновил работу в Харькове после обстрела российскими ракетами.
- Предприятие сейчас печатает учебники для школ и сотрудничает с другими типографиями.
- Российский ракетный удар привел к убыткам в размере около 10 млн евро.
- 23 мая 2024 года российская армия обстреляла типографию «Фактор-Друк» из комплекса С-300, что привело к жертвам и серьезным разрушениям.
«Фактор-Друк» возобновляет работу в Харькове
Помещение, пострадавшее от ракетных обстрелов, уже частично восстановили. Предприятие закупило и установило новое оборудование.
Основное попадание было в переплетный цех. Его уже восстановили.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба от российского ракетного удара составляет примерно 10 млн евро. Цифра не окончательная.
Предприятие уже открылось в Харькове, однако пока не может заниматься производством полного цикла, то есть от создания проекта до обложки. Поэтому «Фактор-Друк» сотрудничает с другими типографиями.
Российские ракеты повредили типографию в Харькове, есть жертвы
Авиация РФ атаковала типографию 23 мая 2024 года. В результате ракетного удара погибли семь человек, 22 получили ранения.
«Фактор-Печать» до обстрела производил книги почти для всех отечественных издательств.
Из-за обстрела начался пожар, выгорело около тысячи кв м, было уничтожено уникальное оборудование, сгорело 50 тыс книг.
Российская армия обстреляла предприятие из комплекса С-300. По типографии и прилегающей территории выпустили три ракеты.
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