«Фактор-Друк» возобновляет работу в Харькове после разрушительного удара РФ

Харьковское предприятие «Фактор-Друк», которое закрылось после обстрела российскими ракетами 23 мая 2024 года, возобновило свою работу. Сейчас оно занимается набором персонала и печатает учебники для школ.

«Фактор-Друк» возобновляет работу в Харькове

Помещение, пострадавшее от ракетных обстрелов, уже частично восстановили. Предприятие закупило и установило новое оборудование.

«Сейчас основное, что мы можем, это печатать. Мы печатали «Историю Украины», «Всемирную историю», «Физику», «Искусство», вообще много учебников, — рассказала генеральный директор типографии «Фактор-Друкь» Татьяна Гринюк. Поделиться

Основное попадание было в переплетный цех. Его уже восстановили.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба от российского ракетного удара составляет примерно 10 млн евро. Цифра не окончательная.

Предприятие уже открылось в Харькове, однако пока не может заниматься производством полного цикла, то есть от создания проекта до обложки. Поэтому «Фактор-Друк» сотрудничает с другими типографиями.

Российские ракеты повредили типографию в Харькове, есть жертвы

Авиация РФ атаковала типографию 23 мая 2024 года. В результате ракетного удара погибли семь человек, 22 получили ранения.

«Фактор-Печать» до обстрела производил книги почти для всех отечественных издательств.

Из-за обстрела начался пожар, выгорело около тысячи кв м, было уничтожено уникальное оборудование, сгорело 50 тыс книг.