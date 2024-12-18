Фейк про "Дарк Тіфон". Герасимов лякав росіян вигаданим ракетним комплексом у Данії

18 грудня Міноборони РФ проводило брифінг для військових аташе, акредитованих в Москві, головним "спікером" там був начальник ГШ ЗС РФ та за сумісництвом воєнний злочинець Валерій Герасимов.

Герасимов вигадав західний ракетний комплекс “Дарк Тіфон”

Цей брифінг був "нафарширований" пропагандистськими тезами, якими Кремль виправдовує агресію проти України. Саме там Герасимов заявив про начебто загрозу для РФ від вигаданого західного ракетного комплексу "Дарк Тіфон".

Начальник російського Генштабу заявив про начебто "підвищення активності країн НАТО біля кордонів Росії", і як "ілюстрацію" до цього Герасимов навів приклад із розгортанням в Данії наземного ракетного комплексу "Дарк Тіфон", що начебто має дальність стрільби 2400 км.

Нюанс ситуації полягає в тому, що жодна з країн Заходу не має ракетний комплекс з такою назвою.

На цьому тлі логічно висунути припущення, що словосполучення "Дарк Тіфон" у рашистів виникло шляхом поєднання елементів назв від двох інших ракетних систем — гіперзвукового Dark Eagle і Typhon. Поширити

Dark Eagle

До прикладу, Dark Eagle — це наземний гіперзвуковий комплекс для Армії США, ракета до якого коштує 41 млн дол, а перший успішний випробувальний пуск відбувся лише в грудні 2024 року, після кількох років невдалих спроб.

Заявлені характеристики цього комплексу — швидкість польоту складає 4,9 Мах, дальність стрільби сягає 3100 км, маса бойової частини не розкривається, батарея складатиметься із чотирьох пускових установок сумарним залпом у вісім ракет.

Typhon

Своєю чергою, Typhon — це комплекс середньої дальності із УВП Mark 41, з якого можна застосовувати два типи ракет — КР Tomahawk у наземній версії та ракету SM-6 для стрільби в режимі "поверхня-поверхня" на дальність до 460 км.

Жодну із цих двох ракетних систем Альянс до цього моменту взагалі не розміщував ані в Данії, ані в інших країнах Європи.

Цьогоріч у Данії на острові Борнхольм під час навчань у травні 2024 року було зафіксовано розгортання взагалі іншої системи — MK70 PDS, якими володіють ВМС США, і котрі за публічною інформацією адаптовані лише під використання зенітних ракет типів SM-6 та SM-3.

При цьому в контексті навчань на Борнхольмі підкреслювалось, що відпрацьовувалось використання MK70 PDS саме під SM-6 в рамках задач по прикриттю конвоїв, які рухались Балтійським морем. Поширити

Захарова цинічно звинуватила Україну у підготовці провокацій на Курській АЕС

Офіційна представниця МЗС Росії Захарова цинічно звернулася до міжнародних організацій, таких як ООН і МАГАТЕ, у зв'язку з буцімто отриманою РФ інформацією про підготовку “київським режимом провокації на ядерних об'єктах Російської Федерації”.

За інформацією, що надходить, київський режим розпочав підготовку нападу на Курську атомну електростанцію, — зазначила пропагандистка.

Росія, яка сама захопила та утримує українську Запорізьку АЕС, лицемірно закликала міжнародну спільноту негайно виступити з засудженням “провокаційних акцій, що готуються київським режимом, і не допустити порушення ядерної та фізичної ядерної безпеки Курської АЕС, результатом якого може стати масштабна техногенна катастрофа в Європі.