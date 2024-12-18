18 декабря Минобороны РФ проводило брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве, главным "спикером" там был начальник ГШ ВС РФ и по совместительству военный преступник Валерий Герасимов.
Главные тезисы
- Выдуманный ракетный комплекс "Дарк Тифон" представленный Герасимовым на брифинге — пример пропаганды и дезинформации со стороны российского генерала.
- Сравнение существующих ракетных систем Dark Eagle и Typhon показывает, что ни одна страна Запада не размещает комплекс с названием "Дарк Тифон".
- Заявление о якобы угрозе от "Дарк Тифон" является частью пропагандистской кампании, оправдывающей агрессивное поведение России на международной арене.
Герасимов придумал западный ракетный комплекс "Дарк Тифон"
Этот брифинг был "нафарширован" пропагандистскими тезисами, которыми Кремль оправдывает агрессию против Украины. Именно там Герасимов заявил о якобы угрозе для РФ от вымышленного западного ракетного комплекса "Дарк Тифон".
Начальник российского Генштаба заявил о якобы "повышении активности стран НАТО у границ России", и в качестве "иллюстрации" к этому Герасимов привел пример с развертыванием в Дании наземного ракетного комплекса "Дарк Тифон", якобы имеющего дальность стрельбы 2400 км.
Нюанс ситуации состоит в том, что ни одна из стран Запада не имеет ракетного комплекса с таким названием.
К примеру, Dark Eagle — это наземный гиперзвуковой комплекс для Армии США, ракета в который стоит 41 млн долл., а первый успешный испытательный пуск произошел лишь в декабре 2024 года, после нескольких лет неудачных попыток.
Заявленные характеристики этого комплекса — скорость полета составляет 4,9 Мах, дальность стрельбы достигает 3100 км, масса боевой части не раскрывается, батарея будет состоять из четырех пусковых установок суммарным залпом в восемь ракет.
В свою очередь, Typhon — это комплекс средней дальности с УВП Mark 41, из которого можно применять два типа ракет — КР Tomahawk в наземной версии и ракету SM-6 для стрельбы в режиме "поверхность-поверхность" на дальность до 460 км.
Ни одна из этих двух ракетных систем Североатлантического союза до сих пор не размещала ни в Дании, ни в других странах Европы.
В Дании на острове Борнхольм во время учений в мае 2024 года было зафиксировано развертывание вообще другой системы — MK70 PDS, которыми владеют ВМС США, которые по публичной информации адаптированы только под использование зенитных ракет типов SM-6 и SM-3.
Захарова цинично обвинила Украину в подготовке провокаций на Курской АЭС
Официальная представительница МИД России Захарова цинично обратилась в международные организации, такие как ООН и МАГАТЭ, в связи с якобы полученной РФ информацией о подготовке "киевским режимом провокации на ядерных объектах Российской Федерации".
По поступающей информации, киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию, — отметила пропагандистка.
Россия, сама захватившая и удерживающая украинскую Запорожскую АЭС, лицемерно призвала международное сообщество немедленно выступить с осуждением “провокационных акций, готовящихся киевским режимом, и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.
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