18 декабря Минобороны РФ проводило брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве, главным "спикером" там был начальник ГШ ВС РФ и по совместительству военный преступник Валерий Герасимов.

Герасимов придумал западный ракетный комплекс "Дарк Тифон"

Этот брифинг был "нафарширован" пропагандистскими тезисами, которыми Кремль оправдывает агрессию против Украины. Именно там Герасимов заявил о якобы угрозе для РФ от вымышленного западного ракетного комплекса "Дарк Тифон".

Начальник российского Генштаба заявил о якобы "повышении активности стран НАТО у границ России", и в качестве "иллюстрации" к этому Герасимов привел пример с развертыванием в Дании наземного ракетного комплекса "Дарк Тифон", якобы имеющего дальность стрельбы 2400 км.

Нюанс ситуации состоит в том, что ни одна из стран Запада не имеет ракетного комплекса с таким названием.

На этом фоне логично предположить, что словосочетание "Дарк Тифон" у рашистов возникло путем сочетания элементов названий от двух других ракетных систем — гиперзвукового Dark Eagle и Typhon. Поделиться

Dark Eagle

К примеру, Dark Eagle — это наземный гиперзвуковой комплекс для Армии США, ракета в который стоит 41 млн долл., а первый успешный испытательный пуск произошел лишь в декабре 2024 года, после нескольких лет неудачных попыток.

Заявленные характеристики этого комплекса — скорость полета составляет 4,9 Мах, дальность стрельбы достигает 3100 км, масса боевой части не раскрывается, батарея будет состоять из четырех пусковых установок суммарным залпом в восемь ракет.

Typhon

В свою очередь, Typhon — это комплекс средней дальности с УВП Mark 41, из которого можно применять два типа ракет — КР Tomahawk в наземной версии и ракету SM-6 для стрельбы в режиме "поверхность-поверхность" на дальность до 460 км.

Ни одна из этих двух ракетных систем Североатлантического союза до сих пор не размещала ни в Дании, ни в других странах Европы.

В Дании на острове Борнхольм во время учений в мае 2024 года было зафиксировано развертывание вообще другой системы — MK70 PDS, которыми владеют ВМС США, которые по публичной информации адаптированы только под использование зенитных ракет типов SM-6 и SM-3.

При этом в контексте учений на Борнхольме подчеркивалось, что отрабатывалось использование MK70 PDS именно под SM-6 в рамках задач по прикрытию конвоев, двигавшихся по Балтийскому морю. Поделиться

Захарова цинично обвинила Украину в подготовке провокаций на Курской АЭС

Официальная представительница МИД России Захарова цинично обратилась в международные организации, такие как ООН и МАГАТЭ, в связи с якобы полученной РФ информацией о подготовке "киевским режимом провокации на ядерных объектах Российской Федерации".

По поступающей информации, киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию, — отметила пропагандистка.

Россия, сама захватившая и удерживающая украинскую Запорожскую АЭС, лицемерно призвала международное сообщество немедленно выступить с осуждением “провокационных акций, готовящихся киевским режимом, и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.