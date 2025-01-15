Фіцо пофантазував про помсту школяреві з проукраїнською позицією

Лідер Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією, не приховує обурення та роздратування через вчинок словацького школяра Симона Оманіка, який зі стрічкою в кольорах прапора України на піджаку відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.
Головні тези:
- Роберт Фіцо критикує школяра з проукраїнською позицією, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини.
- Фіцо описав те, як би він помстився школяру за публічний протест.
- Симон Оманік вважає, що президент обманює громадян і поширює брехню про Україну.
Фіцо критикує школяра, який не побоявся підтримати Україну
Скандальний політик вирішив описати, як би він діяв на місці президента країни, якого публічно принизив підліток.
На переконання лідера Словаччини, Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає юнака.
Окрім того, Фіцо не сподобалося, що журналісти підтримують школяра, а також стверджують, що "його рука є прикладом непокори".
Що відомо про гучний скандал у Словаччині
13 січня в Словаччині, у президентському палаці, відбулася церемонія нагородження переможців математичної олімпіади.
Під час заходу Симон Оманік, учасник з українською символікою на одязі, публічно відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.
Школяр пояснив свій вчинок журналістам. На його думку, Пеллегріні здобув перемогу на виборах, “обманюючи людей і маніпулюючи темою війни в Україні”.
Саме тому він вирішив вдатися до публічно протесту.
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