Фіцо пофантазував про помсту школяреві з проукраїнською позицією
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Фіцо пофантазував про помсту школяреві з проукраїнською позицією

Фіцо
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Джерело:  online.ua

Лідер Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією, не приховує обурення та роздратування через вчинок словацького школяра Симона Оманіка, який зі стрічкою в кольорах прапора України на піджаку відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо критикує школяра з проукраїнською позицією, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини.
  • Фіцо описав те, як би він помстився школяру за публічний протест.
  • Симон Оманік вважає, що президент обманює громадян і поширює брехню про Україну.

Фіцо критикує школяра, який не побоявся підтримати Україну

Скандальний політик вирішив описати, як би він діяв на місці президента країни, якого публічно принизив підліток.

По-перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому належить бути, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

На переконання лідера Словаччини, Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає юнака.

Тут немає чого поважати, — додав він.

Окрім того, Фіцо не сподобалося, що журналісти підтримують школяра, а також стверджують, що "його рука є прикладом непокори".

Що відомо про гучний скандал у Словаччині

13 січня в Словаччині, у президентському палаці, відбулася церемонія нагородження переможців математичної олімпіади.

Під час заходу Симон Оманік, учасник з українською символікою на одязі, публічно відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.

Школяр пояснив свій вчинок журналістам. На його думку, Пеллегріні здобув перемогу на виборах, “обманюючи людей і маніпулюючи темою війни в Україні”.

Саме тому він вирішив вдатися до публічно протесту.

Це була брехня і замах на найнижчі людські інстинкти страху і, можливо, навіть антиукраїнські настрої в деяких частинах словацького населення. І я не думаю, що було б правильно потиснути руку такій людині або спілкуватися з нею, тому що я не згоден з нею і вважаю її шахраєм і брехуном, — додав словацький школяр.

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