Фіцо пофантазував про помсту школяреві з проукраїнською позицією

Лідер Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією, не приховує обурення та роздратування через вчинок словацького школяра Симона Оманіка, який зі стрічкою в кольорах прапора України на піджаку відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

Фіцо критикує школяра, який не побоявся підтримати Україну

Скандальний політик вирішив описати, як би він діяв на місці президента країни, якого публічно принизив підліток.

По-перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому належить бути, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

На переконання лідера Словаччини, Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає юнака.

Тут немає чого поважати, — додав він. Поширити

Окрім того, Фіцо не сподобалося, що журналісти підтримують школяра, а також стверджують, що "його рука є прикладом непокори".

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

Що відомо про гучний скандал у Словаччині

13 січня в Словаччині, у президентському палаці, відбулася церемонія нагородження переможців математичної олімпіади.

Під час заходу Симон Оманік, учасник з українською символікою на одязі, публічно відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.

Школяр пояснив свій вчинок журналістам. На його думку, Пеллегріні здобув перемогу на виборах, “обманюючи людей і маніпулюючи темою війни в Україні”.

Саме тому він вирішив вдатися до публічно протесту.