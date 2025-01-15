Фицо пофантазировал о мести школьнику с проукраинской позицией
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Фицо пофантазировал о мести школьнику с проукраинской позицией

Фицо
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Источник:  online.ua

Лидер Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, не скрывает возмущения и раздражения из-за поступка словацкого школьника Симона Оманика, который с лентой в цветах флага Украины на пиджаке отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо критикует школьника с проукраинской позицией.
  • Фицо описал то, как он отомстил бы школьнику за публичный протест.
  • Симон Оманик считает, что президент обманывает граждан и распространяет ложь об Украине.

Фицо критикует школьника, который не побоялся поддержать Украину

Скандальный политик решил описать, как бы он действовал на месте президента страны, которого публично унизил подросток.

Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я забрал бы у него награду и отправил бы его туда, где ему положено быть на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

По убеждению лидера Словакии, Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает парня.

Здесь нечего уважать, — добавил он.

Кроме того, Фицо не понравилось, что журналисты поддерживают школьника, а также утверждают, что "его рука является примером неповиновения".

Что известно о громком скандале в Словакии

13 января в Словакии, в президентском дворце, прошла церемония награждения победителей математической олимпиады.

Во время мероприятия Симон Оманик, участник с украинской символикой на одежде, публично отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Школьник объяснил свой поступок журналистам. По его мнению, Пеллегрини одержал победу на выборах, "обманывая людей и манипулируя темой войны в Украине".

Именно поэтому он решил прибегнуть к публично протесту.

Это была ложь и покушение на самые низкие человеческие инстинкты страха и, возможно, даже антиукраинские настроения в некоторых частях словацкого населения. И я не думаю, что было бы правильно пожать руку такому человеку или общаться с ним, потому что я не согласен с ним и считаю его мошенником и лжецом, — добавил словацкий школьник.

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