Фицо пофантазировал о мести школьнику с проукраинской позицией

Лидер Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, не скрывает возмущения и раздражения из-за поступка словацкого школьника Симона Оманика, который с лентой в цветах флага Украины на пиджаке отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Фицо критикует школьника, который не побоялся поддержать Украину

Скандальный политик решил описать, как бы он действовал на месте президента страны, которого публично унизил подросток.

Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я забрал бы у него награду и отправил бы его туда, где ему положено быть на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По убеждению лидера Словакии, Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает парня.

Здесь нечего уважать, — добавил он. Поделиться

Кроме того, Фицо не понравилось, что журналисты поддерживают школьника, а также утверждают, что "его рука является примером неповиновения".

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

Что известно о громком скандале в Словакии

13 января в Словакии, в президентском дворце, прошла церемония награждения победителей математической олимпиады.

Во время мероприятия Симон Оманик, участник с украинской символикой на одежде, публично отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Школьник объяснил свой поступок журналистам. По его мнению, Пеллегрини одержал победу на выборах, "обманывая людей и манипулируя темой войны в Украине".

Именно поэтому он решил прибегнуть к публично протесту.