Фицо пофантазировал о мести школьнику с проукраинской позицией

Лидер Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, не скрывает возмущения и раздражения из-за поступка словацкого школьника Симона Оманика, который с лентой в цветах флага Украины на пиджаке отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.
Главные тезисы
- Роберт Фицо критикует школьника с проукраинской позицией.
- Фицо описал то, как он отомстил бы школьнику за публичный протест.
- Симон Оманик считает, что президент обманывает граждан и распространяет ложь об Украине.
Фицо критикует школьника, который не побоялся поддержать Украину
Скандальный политик решил описать, как бы он действовал на месте президента страны, которого публично унизил подросток.
По убеждению лидера Словакии, Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает парня.
Кроме того, Фицо не понравилось, что журналисты поддерживают школьника, а также утверждают, что "его рука является примером неповиновения".
Что известно о громком скандале в Словакии
13 января в Словакии, в президентском дворце, прошла церемония награждения победителей математической олимпиады.
Во время мероприятия Симон Оманик, участник с украинской символикой на одежде, публично отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.
Школьник объяснил свой поступок журналистам. По его мнению, Пеллегрини одержал победу на выборах, "обманывая людей и манипулируя темой войны в Украине".
Именно поэтому он решил прибегнуть к публично протесту.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-