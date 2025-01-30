Фільм «Одного літа в Україні» про легіонерів ГУР вийшов у прокат — відео

30 січня 2025 року в кінотеатрах України ― прем’єра документальної стрічки “Одного літа в Україні” про бійців Міжнародного легіону ГУР.

Стрічка «Одного літа в Україні» вийшла у прокат

У центрі фільму ― історії добровольців з різних країн світу, які прибули до України, щоб воювати проти російських окупантів у лавах Міжнародного легіону ГУР МО України.

Це важливий фільм про справжніх воїнів, небайдужих людей доброї волі, які відгукнулись на заклик України у критичний час і стали до зброї разом з нашими бійцями, щоб знищувати російських окупантів. Їхній вчинок підбадьорює наш народ і показує, що українці не самі у важкій боротьбі. Андрій Юсов Представник ГУР МО

Історії іноземців, що приїхали до України, відображають не лише їхню відвагу, а й глибоку солідарність, яка є ключовою для розуміння глобальної боротьби за мир, — заявив режисер фільму Володимир Тихий.

Творці документального кіно ― команда Babylon’13 ― весь прибуток від продажу квитків передасть на потреби Міжнародного легіону ГУР МО України.

“Одного літа в Україні” ― дивіться важливий фільм у кінотеатрах ваших міст і допомагайте Силам безпеки та оборони держави.

Легіонери ГУР знищують склади БК та засоби РЕБ армії РФ

Зокрема бійці тактичної групи ГУР "Афіна" Міжнародного легіону за допомогою ударних FPV-дронів знищують цілі злочинної армії РФ.

Зазначається, що було атаковано та знищено низку ворожих об’єктів на території Сумської області, поряд із російським кордоном. Поширити

Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ.