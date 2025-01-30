Фільм «Одного літа в Україні» про легіонерів ГУР вийшов у прокат — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Фільм «Одного літа в Україні» про легіонерів ГУР вийшов у прокат — відео

ГУР
фільм

30 січня 2025 року в кінотеатрах України ― прем’єра документальної стрічки “Одного літа в Україні” про бійців Міжнародного легіону ГУР.

Головні тези:

  • Фільм «Одного літа в Україні» розкриває історії добровольців Міжнародного легіону ГУР, які відгукнулись на заклик України та вступили у боротьбу проти російських окупантів.
  • Стрічка показує відвагу та солідарність іноземних учасників, що приїхали до України для підтримки українських бійців.
  • Творці фільму віддають весь прибуток від продажу квитків на потреби Міжнародного легіону ГУР МО України, підтримайте важливу справу.
  • Легіонери ГУР знищують склади боєприпасів та засоби РЕБ армії РФ, допомагаючи українським силам безпеки в боротьбі проти ворога.

Стрічка «Одного літа в Україні» вийшла у прокат

У центрі фільму ― історії добровольців з різних країн світу, які прибули до України, щоб воювати проти російських окупантів у лавах Міжнародного легіону ГУР МО України.

Це важливий фільм про справжніх воїнів, небайдужих людей доброї волі, які відгукнулись на заклик України у критичний час і стали до зброї разом з нашими бійцями, щоб знищувати російських окупантів. Їхній вчинок підбадьорює наш народ і показує, що українці не самі у важкій боротьбі.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МО

Історії іноземців, що приїхали до України, відображають не лише їхню відвагу, а й глибоку солідарність, яка є ключовою для розуміння глобальної боротьби за мир, — заявив режисер фільму Володимир Тихий.

Творці документального кіно ― команда Babylon’13 ― весь прибуток від продажу квитків передасть на потреби Міжнародного легіону ГУР МО України.

“Одного літа в Україні” ― дивіться важливий фільм у кінотеатрах ваших міст і допомагайте Силам безпеки та оборони держави.

Легіонери ГУР знищують склади БК та засоби РЕБ армії РФ

Зокрема бійці тактичної групи ГУР "Афіна" Міжнародного легіону за допомогою ударних FPV-дронів знищують цілі злочинної армії РФ.

Зазначається, що було атаковано та знищено низку ворожих об’єктів на території Сумської області, поряд із російським кордоном.

Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ.

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