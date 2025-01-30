Фильм «Однажды летом в Украине» о легионерах ГУР вышел в прокат — видео

30 января 2025 года в кинотеатрах Украины — премьера документальной ленты "Однажды летом в Украине" о бойцах Международного легиона ГУР.

Лента «Однажды летом в Украине» вышла в прокат

В центре фильма ― истории добровольцев из разных стран мира, прибывших в Украину, чтобы воевать против российских оккупантов в рядах Международного легиона ГУР МО Украины.

Это важный фильм о настоящих воинах, неравнодушных людях доброй воли, которые откликнулись на призыв Украины в критическое время и приступили к оружию вместе с нашими бойцами, чтобы уничтожать российских оккупантов. Их поступок ободряет наш народ и показывает, что украинцы не сами в тяжелой борьбе. Андрей Юсов Представитель ГУР МО

Истории приехавших в Украину иностранцев отражают не только их отвагу, но и глубокую солидарность, которая является ключевой для понимания глобальной борьбы за мир, — заявил режиссер фильма Владимир Тихий.

Создатели документального кино — команда Babylon'13 — всю прибыль от продажи билетов передаст на нужды Международного легиона ГУР МО Украины.

«Однажды летом в Украине» ― смотрите важный фильм в кинотеатрах ваших городов и помогайте Силам безопасности и обороны государства.

Легионеры ГУР уничтожают составы БК и средства РЭБ армии РФ

В частности, бойцы тактической группы ГУР "Афина" Международного легиона с помощью ударных FPV-дронов уничтожают цели преступной армии РФ.

Отмечается, что был атакован и уничтожен ряд вражеских объектов на территории Сумской области, рядом с российской границей. Поделиться

От искусных точных ударов FPV-дронами пылают российские полевые склады боеприпасов, места расположения личного состава врага и их средства РЭБ.