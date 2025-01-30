Фильм «Однажды летом в Украине» о легионерах ГУР вышел в прокат — видео

30 января 2025 года в кинотеатрах Украины — премьера документальной ленты "Однажды летом в Украине" о бойцах Международного легиона ГУР.
Главные тезисы
- Фильм «Однажды летом в Украине» рассказывает истории добровольцев Международного легиона ГУР, вступивших в борьбу против российских оккупантов.
- Создатели ленты отдают прибыль на нужды Международного легиона ГУР МО Украины, поддержите важное дело, просмотрев фильм в кинотеатрах.
- Истории иностранных участников в фильме отражают их отвагу и солидарность, играющую важную роль в глобальной борьбе за мир.
Лента «Однажды летом в Украине» вышла в прокат
В центре фильма ― истории добровольцев из разных стран мира, прибывших в Украину, чтобы воевать против российских оккупантов в рядах Международного легиона ГУР МО Украины.
Истории приехавших в Украину иностранцев отражают не только их отвагу, но и глубокую солидарность, которая является ключевой для понимания глобальной борьбы за мир, — заявил режиссер фильма Владимир Тихий.
Создатели документального кино — команда Babylon'13 — всю прибыль от продажи билетов передаст на нужды Международного легиона ГУР МО Украины.
«Однажды летом в Украине» ― смотрите важный фильм в кинотеатрах ваших городов и помогайте Силам безопасности и обороны государства.
Легионеры ГУР уничтожают составы БК и средства РЭБ армии РФ
В частности, бойцы тактической группы ГУР "Афина" Международного легиона с помощью ударных FPV-дронов уничтожают цели преступной армии РФ.
От искусных точных ударов FPV-дронами пылают российские полевые склады боеприпасов, места расположения личного состава врага и их средства РЭБ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-