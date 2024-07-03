Фільм про Третю штурмову "Ми були рекрутами" вийшов на NETFLIX — відео

Стримінгова платформа Netflix випустила документальний фільм Любомира Левицького "Ми були рекрутами", присвячений воїнам 3-ї окремої штурмової бригади.
Головні тези:
- У фільмі "Ми були рекрутами" присутні як реальні кадри з бойових дій, так і художні вставки, які допомагають передати атмосферу життя воїнів на передовій.
- Центральна фігура фільму - 19-річний рекрут з позивним “Журналіст”, який розкриває шлях воїна від набору до участі у реальних бойових діях.
- Українського режисера Мстислава Чернова запросили до Американської кіноакадемії, де він разом із іншими видатними фахівцями кіноіндустрії матиме право голосувати за номінантів на премію “Оскар”.
У фільмі Левицького використані реальні кадри з боїв ЗСУ
Про це повідомив режисер картини Любомир Левицький.
Картина про Третю штурмову — це документальний фільм, який представлений у художній формі. У ній показані як реальні кадри, зняті воїнами під час виконання бойових завдань, так й художні вставки.
У центрі сюжету — 19-річний Борис Савенко, рекрут 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Журналіст". Його очима показаний шлях воїна від перших кроків під час проходження курсу молодого бійця до справжніх дій на лінії бойового зіткнення.
На прикладі побратимів, з якими він спілкується, показано, наскільки різними є люди, які потрапили до лав війська.
Українського режисера Чернова запросили до Американської кіноакадемії
До списку нових членів кіноакадемії увійшли 19 лауреатів премії «Оскар» у минулому.
Режисера фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова запросили стати членом Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.
Він разом із 487 іншими діячами кіноіндустрії отримає право голосувати на номінантів на майбутній 97-й церемонії вручення «Оскар» у 2025 році.
До списку нових членів кіноакадемії також увійшли актори, кастинг-директори, художники з костюмів, документалісти, продюсери, гримери та перукарі.
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