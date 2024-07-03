Фільм про Третю штурмову "Ми були рекрутами" вийшов на NETFLIX — відео
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Фільм про Третю штурмову "Ми були рекрутами" вийшов на NETFLIX — відео

3-тя штурмова
Джерело:  online.ua

Стримінгова платформа Netflix випустила документальний фільм Любомира Левицького "Ми були рекрутами", присвячений воїнам 3-ї окремої штурмової бригади. 

Головні тези:

  • У фільмі "Ми були рекрутами" присутні як реальні кадри з бойових дій, так і художні вставки, які допомагають передати атмосферу життя воїнів на передовій.
  • Центральна фігура фільму - 19-річний рекрут з позивним “Журналіст”, який розкриває шлях воїна від набору до участі у реальних бойових діях.
  • Українського режисера Мстислава Чернова запросили до Американської кіноакадемії, де він разом із іншими видатними фахівцями кіноіндустрії матиме право голосувати за номінантів на премію “Оскар”.

У фільмі Левицького використані реальні кадри з боїв ЗСУ

Про це повідомив режисер картини Любомир Левицький.

Ну все, дочекалися, фільм "Ми були рекрутами" вийшов на Netflix. Фільм підкорив серця десятки тисяч глядачів в кінотеатрах і сьогодні нарешті хлопці і дівчата в полях мають змогу глянути цю роботу. Ну і звісно всі ті хто практикує домашній перегляд під щось смачненьке — написав Любомир Левицький.

Картина про Третю штурмову — це документальний фільм, який представлений у художній формі. У ній показані як реальні кадри, зняті воїнами під час виконання бойових завдань, так й художні вставки.

У центрі сюжету — 19-річний Борис Савенко, рекрут 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Журналіст". Його очима показаний шлях воїна від перших кроків під час проходження курсу молодого бійця до справжніх дій на лінії бойового зіткнення.

На прикладі побратимів, з якими він спілкується, показано, наскільки різними є люди, які потрапили до лав війська.

Українського режисера Чернова запросили до Американської кіноакадемії

До списку нових членів кіноакадемії увійшли 19 лауреатів премії «Оскар» у минулому.

Режисера фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова запросили стати членом Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

Він разом із 487 іншими діячами кіноіндустрії отримає право голосувати на номінантів на майбутній 97-й церемонії вручення «Оскар» у 2025 році.

Ми раді вітати нових членів Академії цього року. Ці напрочуд талановиті художники та професіонали з усього світу справили значний вплив на нашу кінематографічну спільноту — йдеться у заяві генерального директора Академії Білла Крамера та президента Академії Джанет Янг.

До списку нових членів кіноакадемії також увійшли актори, кастинг-директори, художники з костюмів, документалісти, продюсери, гримери та перукарі.

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