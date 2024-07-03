Фільм про Третю штурмову "Ми були рекрутами" вийшов на NETFLIX — відео

У фільмі Левицького використані реальні кадри з боїв ЗСУ

Про це повідомив режисер картини Любомир Левицький.

Ну все, дочекалися, фільм "Ми були рекрутами" вийшов на Netflix. Фільм підкорив серця десятки тисяч глядачів в кінотеатрах і сьогодні нарешті хлопці і дівчата в полях мають змогу глянути цю роботу. Ну і звісно всі ті хто практикує домашній перегляд під щось смачненьке — написав Любомир Левицький. Поширити

Картина про Третю штурмову — це документальний фільм, який представлений у художній формі. У ній показані як реальні кадри, зняті воїнами під час виконання бойових завдань, так й художні вставки.

У центрі сюжету — 19-річний Борис Савенко, рекрут 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Журналіст". Його очима показаний шлях воїна від перших кроків під час проходження курсу молодого бійця до справжніх дій на лінії бойового зіткнення.

На прикладі побратимів, з якими він спілкується, показано, наскільки різними є люди, які потрапили до лав війська.

Українського режисера Чернова запросили до Американської кіноакадемії

До списку нових членів кіноакадемії увійшли 19 лауреатів премії «Оскар» у минулому.

Режисера фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова запросили стати членом Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

Він разом із 487 іншими діячами кіноіндустрії отримає право голосувати на номінантів на майбутній 97-й церемонії вручення «Оскар» у 2025 році.

Ми раді вітати нових членів Академії цього року. Ці напрочуд талановиті художники та професіонали з усього світу справили значний вплив на нашу кінематографічну спільноту — йдеться у заяві генерального директора Академії Білла Крамера та президента Академії Джанет Янг. Поширити

До списку нових членів кіноакадемії також увійшли актори, кастинг-директори, художники з костюмів, документалісти, продюсери, гримери та перукарі.