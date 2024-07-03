Фильм о Третьей штурмовой "Мы были рекрутами" вышел на NETFLIX — видео

В фильме Левицкого использованы реальные кадры по боям ВСУ

Об этом сообщил режиссер картины Любомир Левицкий.

Ну все, дождались, фильм "" вышел на Netflix. Фильм покорил сердца десятки тысяч зрителей в кинотеатрах и сегодня наконец ребята в полях могут посмотреть эту работу. Ну и конечно все те, кто практикует домашний просмотр под вкусненькое, — написал Любомир Левицкий. Поделиться

Картина о Третьем штурмове – это документальный фильм, который представлен в художественной форме. В ней показаны как реальные кадры, снятые воинами при выполнении боевых задач, так и художественные вставки.

В центре сюжета – 19-летний Борис Савенко, рекрут 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Журналист". Его глазами показан путь воина от первых шагов при прохождении курса молодого бойца к настоящим действиям на линии боевого столкновения.

На примере собратьев, с которыми он общается, показано, насколько разными являются люди, попавшие в ряды войска.

Украинского режиссера Чернова пригласили в Американскую киноакадемию

В список новых членов киноакадемии вошли 19 лауреатов премии "Оскар" в прошлом.

Режиссера фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова пригласили стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук.

Он вместе с 487 другими деятелями киноиндустрии получит право голосовать за номинантов на предстоящей 97-й церемонии вручения «Оскар» в 2025 году.

Мы рады приветствовать новых членов Академии в этом году. Эти удивительно талантливые художники и профессионалы со всего мира оказали значительное влияние на наше кинематографическое сообщество — говорится в заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и президента Академии Джанет Янг. Поделиться

В список новых членов киноакадемии также вошли актеры, кастинг-директора, художники из костюмов, документалисты, продюсеры, гримеры и парикмахеры.